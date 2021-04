Volkacher Kultkneipe "Techtel Mechtel" komplett ausgebrannt

Schrecksekunden am frühen Freitagmorgen in Volkach im Landkreis Kitzingen: Gegen zwei Uhr hat es in der Kultkneipe "Techtel Mechtel" gebrannt, mitten in der eng bebauten Altstadt. Als die Feuerwehren in der engen Schelfengasse eintrafen, schlugen die Flammen bereits aus dem Kneipenraum heraus bis auf die Straße.

Hausbewohner haben sich in Sicherheit gebracht

Vier Hausbewohner, die in den Stockwerken über der Kneipe wohnen, hatten sich selbstständig aus dem Gebäude in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehren hatten den Brand zwar schnell gelöscht, doch die Kneipe ist komplett ausgebrannt. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren Volkach und Astheim konnte ein Übergreifen der Flammen auf Nachbargebäude sowie das Obergeschoss verhindert werden. Insgesamt waren 40 Einsatzkräfte vor Ort.

Brandursache noch unklar

Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden laut Feuerwehr Volkach im unteren sechsstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch nicht geklärt. Die Ermittlungen dazu hat die Polizei Kitzingen übernommen.

Populäre Kneipe in Volkach

Das "Techtel Mechtel" ist eine fast schon legendäre Musikkneipe. Früher und noch bis vor Corona sind dort Bands live aufgetreten. Im "Techtel", wie die Kneipe in Volkach genannt wird, bekam man auch morgens um drei Uhr noch sein letztes Bier. Selbst beim Volkacher Weinfest war das "Techtel" für Einheimische oder Gäste oft die letzte Station auf dem Heimweg.