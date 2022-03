Volkacher Kabarett Sommer 2022: Bundesweit bekannte Stars dabei

Im Corona-Sommer 2020 wurde der Volkacher Kabarett Sommer aus der Not heraus geboren – als Alternative für das Volkacher Weinfest, das wegen der Corona-Pandemie ausfallen musste. In diesem Jahr findet das Weinfest voraussichtlich wieder statt. Und trotzdem will die Stadt Volkach nicht mehr auf den Kabarett Sommer verzichten: Auf dem Weinfestplatz stehen vom 26. August bis zum 4. September wieder Kabarettisten, Comedians und Musiker auf der Bühne. Der Volkacher Kabarett Sommer findet zum dritten Mal statt.

Programm aus Kabarett und Musik

"Der Kabarett Sommer hat sich zum Kultur Sommer entwickelt, weil auch viele musikalische Sachen dabei sind", sagt der künstlerische Leiter Volker Heißmann von der Comödie Fürth. Heißmann hat das Programm zusammengestellt und steht auch selbst auf der Bühne. Das Comedy-Duo Mundstuhl eröffnet den Volkacher Kabarett Sommer mit seinem Programm "Flamongos".

Auf der Bühne stehen auch Musiker Konstantin Wecker, Kabarettist Oti Schmelzer und die A-Cappella-Band Viva Voce. Weitere Künstler sind Bernd Stelter, Heißmann & Friends, Abba 99 und Chris Boettcher. Am 4. September endet der Kabarett Sommer mit dem Comedy-Duo Heißmann & Rassau und ihrem neuen Programm "Ausgelacht".

Bis zu 950 Besucher pro Abend

Während die Comödie Fürth die künstlerische Leitung übernimmt, organisiert die Stadt Volkach die Logistik. "Die Besucher erwartet das typische Flair des Weinfestplatzes: Abends unter tausenden von Lichtern sitzen und auf der Bühne bundesweit bekannte Kabarettisten erleben", sagt der Leiter der Tourist-Information Volkacher Mainschleife Marco Maiberger. Der Kartenvorverkauf startet am 2. April. An jedem Abend können bis zu 950 Besucherinnen und Besucher kommen. Laut Stadt Volkach gibt es auch Tickets an der Abendkasse. Falls die Corona-Lage den Kabarett Sommer nicht zulässt, wird das Eintrittsgeld zurückerstattet.

Weitere Volkacher Kabarett Sommer geplant

Der Volkacher Kabarett Sommer, der vor zwei Jahren aus der Not heraus geboren wurde, ist inzwischen fester Programmpunkt in Volkach. Die Stadt hat die Kooperation mit der Comödie Fürth bis 2024 verlängert. "Ich bin stolz darauf, dass aus diesem Not-Programm jetzt so eine feste Veranstaltung wurde", sagt Volkachs Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU).

Davon profitieren auch die örtlichen Vereine, die dort zum dritten Mal Getränke verkaufen werden. In den vergangenen beiden Jahren sind laut Stadt Volkach mehr als 13.000 Besucherinnen und Besucher zum Kabarett Sommer gekommen.