Volkacher Kabarett-Sommer 2020 gestartet

Fürth und Volkach bilden in diesem Sommer eine fränkische Kultur-Achse: "Comödie Fürth goes Stadion" heißt es in Fürth – und in Volkach gibt es den Volkacher Kabarett-Sommer. Dahinter stecken Volker Heißmann und Martin Rassau. Sie bringen bis Ende August sich selbst und viele Kabarettisten-Kollegen nach der Corona-Zwangspause wieder open Air auf die Bühne – im Stadion von Greuther Fürth und auf dem Weinfestplatz in Volkach. So werden in Fürth und Volkach Sebastian Reich, Hazel Brugger, Wolfgang Krebs, Michael Mittermeier, Martina Schwarzmann und viele weitere auftreten.

Kabarett bei Biergarten-Atmosphäre

200 Gäste unter freien Himmel sind pro Abend genehmigt. Im Fürther Stadion dürfen 500 Besucher dabei sein. Zum Hygienekonzept gehört auch die Bedienung des Publikums am Tisch. Schließlich soll niemand unnötig herumlaufen…Die Freiwillige Feuerwehr Volkach übernimmt hierbei eine ungewohne Rolle: Ihre Mitglieder bringen Wasser, Wein und Bier. Das Publikum in Volkach genießt den Abend auf Bierbänken unter Bäumen im nötigen Abstand zueinander.

Open Air macht's möglich

Open-Air-Veranstaltungen sind ein Weg, Auftritte, Gagen für Künstler und Einnahmen für alle hinter den Kulissen – vom Tontechniker bis zur Toilettenfrau – zu ermöglichen. Nur Geld verdient ist damit derzeit noch nicht, sagen Heißmann und Rassau, die Veranstalter von "Comödie Fürth goes Stadion" und dem Volkacher Kabarett-Sommer.