Volkacher Freibad wird für sechs Millionen Euro generalsaniert

Der Beschluss im Stadtrat von Volkach (Lkr. Kitzingen) war einstimmig: Das Freibad wird generalsaniert. "Wir bekommen bis zum Frühsommer 2023 ein richtig schönes, neues Freibad", sagte Bürgermeister Heiko Bäuerlein (CSU) zum Bayerischen Rundfunk.

Freibad Volkach soll auf den neuesten Stand gebracht werden

Auch in der Frage der technischen Ausführung sind sich die Stadtratsmitglieder einig: Das Freibad in Volkach bekommt eine neue, konventionelle Wasseraufbereitung, also keine Schilfkläranlage. Außerdem wird es künftig ein Schwimmer- und ein Nichtschwimmerbecken geben. Das wird allerdings etwas kleiner sein als bislang. Die Becken, deren Fliesen völlig marode sind, werden mit Edelstahl ausgekleidet.

Förderantrag muss schnellstens eingereicht werden

Die Freibad-Sanierung wird ungefähr sechs Millionen Euro kosten. 1,4 Millionen Euro hat der Bund zugesichert, vom Freistaat Bayern kommt vermutlich mehr als eine Million Euro. Dieser Zuschuss ist allerdings abhängig von der Beckengröße. Beim Bund muss der Förderantrag bis Ende Oktober eingehen. Deshalb war es für die Grundsatzentscheidung im Stadtrat jetzt höchste Zeit.

Weil das Freibad so marode ist, war es in diesem Sommer komplett geschlossen. Das Areal war allerdings als öffentlicher Park zugänglich. Schon im vergangenen Jahr war im Volkacher Freibad nur ein Notbetrieb möglich.