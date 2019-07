Volkacher Freibad im Notbetrieb

Das Volkacher Freibad sollte dieses Jahr eigentlich zu bleiben, wurde dann kürzlich aber doch noch geöffnet. Wegen der Mängel verläuft die Freibad-Saison in Volkach allerdings im Notbetrieb. Das 50-Meter-Becken ist gesperrt und der Bereich um das Becken abgesperrt. Am Beckenkopf an der Überlaufrinne lösen sich die Fließen. Das Wasser im Becken ist grün und trüb. Das Nichtschwimmerbecken ist zwar offen, darf aber nur mit Badeschuhen betreten werden. Badegäste sind kaum zu sehen.