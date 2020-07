Volkacher Feuerwehr rettet Schwanenfamilie vor Supermarkt

Eine sechsköpfige Schwanenfamilie war gerade unterwegs zu einem Supermarkt in Volkach im Landkreis Kitzingen, als die Feuerwehr der tierischen Einkaufstour einen Strich durch die Rechnung machte. Zwölf Feuerwehrleute sind mit zwei Fahrzeugen angerückt, um die Schwäne auf dem Parkplatz vor dem Supermarkt einzufangen.

Schwäne versteckten sich vor den Feuerwehrleuten

Einfach war die Rettungsaktion allerdings nicht, denn die beiden erwachsenen Schwäne versteckten sich zusammen mit ihren vier Jungtieren zunächst in Büschen. Nachdem die Einsatzkräfte die gefiederten Tiere wieder zurück auf die Parkfläche getrieben haben, haben sie einen Schwan nach dem anderen mit einem Netz eingefangen. In einer Gitterbox ging es für die Schwanenfamilie dann zurück an den Main. Dort haben die Feuerwehrleute die Schwäne an einer ruhigen Stelle zurück in die Freiheit gelassen.