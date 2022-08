Volkach: Spektakulärer Madonnen-Diebstahl vor 60 Jahren

Mitten in der Nacht machen sich die Täter auf dem Volkacher Kirchberg ans Werk. Durch ein Fenster steigen sie in die Wallfahrtskirche außerhalb des Ortes ein. Es dauert Stunden, die Madonna von der Wand zu montieren. Um kurz nach vier Uhr dann haben sie das Kunstwerk auf ihrem Pritschenwagen verladen. Das Motorengeräusch weckt Ludmilla Gabelmann. "Ich bin wach geworden und war erstaunt: Ein Wagen auf einem Feldweg in unserer stillen Gegend."

Denn der Kirchberg liegt außerhalb des Ortes. Die damals 35-jährige Ludmilla wohnte an der Wallfahrtskirche mit ihrem Vater. Er war der Mesner. "Ich bin dann sofort zu meinem Vater und weckte ihn, und wir gingen zusammen zur Kirche, weil wir gleich befürchteten, dass da was war." Im Mittelgang der Kirche fanden Vater und Tochter dann Trümmer von der Rosenkranz-Plastik. Die Madonna war weg.

Diebe wollten Madonna verbrennen

Die Diebe waren Kunstbanausen, die nicht wussten, was sie da geklaut hatten. Ihr Komplize, ein Bildhauer in Bamberg, sagte es ihnen nach dem Diebstahl: Die Madonna war als Riemenschneider-Werk unverkäuflich. Die Diebe spielten deshalb mit dem Gedanken, die hölzerne Madonna zu verbrennen.

Verleger Nannen bot 100.000 D-Mark Lösegeld

Doch zum Glück schaltete sich Verleger Henri Nannen ein. Er war studierter Kunsthistoriker und wusste sofort, welch wertvolles Kunstwerk gestohlen wurde. Am 21. August 1962 erschien im "Stern" die Aufforderung "Gebt die Madonna von Volkach zurück!" Auch viele fränkische Blätter druckten den Appell: Den Dieben wurden Verschwiegenheit und ein Lösegeld von 100.000 Mark zugesichert.

Als nichts geschah, drohte Nannen die Summe als Kopfgeld für die Täter zu verwenden. Daraufhin meldete sich ein Mann namens "Leininger" beim "Stern" und beschrieb auf Wunsch Einzelheiten des Bildwerks.

Nannen: Rückkehr der Madonna "glücklichster Tag"

Am 26. Oktober erhielten die Diebe die erste Hälfte des Lösegeldes, am 4. November schließlich in Großgründlach bei Nürnberg die zweite - im Austausch gegen die Holzfigur. Am 12. November fuhr Nannen die Madonna schließlich ins Mainfränkische Museum. Nach eigenen Worten war es "der glücklichste Tag" seines Lebens.