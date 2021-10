Schwerverletzter Wanderer auf Dschungelpfad mit Boot gerettet

Gegen 17.00 Uhr hörten Angler am Samstag im Bereich Fahr am Main im Landkreis Kitzingen Hilferufe von der gegenüberliegenden Mainseite und verständigten den Rettungsdienst. Ein 58-jähriger Mann war zusammen mit seiner Frau zwischen Astheim und Kaltenhausen auf dem Dschungelpfad gewandert und dabei auf einer nassen Wurzel ausgerutscht.

Wanderer in Lebensgefahr

Er prallte so unglücklich mit dem Kopf gegen einen Baum, dass er sofort das Bewusstsein verlor. Neben Kopfverletzungen erlitt er dem Bericht der Feuerwehr zufolge auch lebensgefährliche innere Verletzungen. Seine Frau rief lautstark um Hilfe und hatte Glück, dass ihre Rufe auf der anderen Mainseite gehört und die Retter verständigt wurden.

Aufwendige Rettungsaktion mit Boot

Die wenige Minuten später per Boot eintreffenden Einsatzkräfte von Wasserwacht und Feuerwehr führten am unwegsamen Ufer gemeinsam mit einem Notarzt die Erstversorgung des Verletzten durch. Bei einer aufwendigen Rettungsaktion brachten die Helfer den 58-Jährigen in einem Boot auf die andere Mainseite, von wo ihn ein Rettungshubschrauber mit Verdacht auf ein Schädel-Hirn-Trauma in die Uni-Klinik nach Würzburg flog. Insgesamt waren 45 Einsatzkräfte von Wasserwacht, THW, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.

Immer wieder Unfälle auf Dschungelpfad

Auf dem unwegsamen Dschungelpfad am steilen Mainufer ist es in der Vergangenheit immer wieder zu schweren Unfällen gekommen, so dass es dafür eigens einen Sonderalarmplan für die Einsatzkräfte gibt. Erst im September war am Dschungelpfad ein Radfahrer verunglückt und aufwendig gerettet worden. Die Anliegerkommunen Volkach und Eisenheim wünschen sich mittlerweile, dass der Pfad nicht mehr touristisch beworben wird. Aus Wanderkarten wurde er teilweise schon herausgenommen. Warntafeln weisen auf die Gefährlichkeit des Weges hin – gerade bei Nässe.