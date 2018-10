Volkach: Ärger um geplante Photovoltaik-Anlage für Elektro-Taxi

Stefan Leykam ist Taxiunternehmer im Touristenort Volkach und sein ganzer und ganz neuer Stolz ist ein Elektro-Taxi der Marke Tesla, ein Model S 75D mit einer Reichweite von 350 Kilometern. 20.000 Kilowattstunden Strom wird der Tesla pro Jahr verbrauchen. Und diesen Strom will Stefan Leykam mit einer eigenen Photovoltaik-Anlage erzeugen.

Bekommt das Volkacher Tesla-Taxi eine PV-Anlage in der Altstadt?

Seinen Firmensitz hat das Taxiunternehmen Leykam in der Manggasse, einer Seitenstraße in der Volkacher Altstadt. Vor einem Jahr hat Stefan Leykam dort ein Carport für seine Taxen gebaut. Auf dieses Carport-Dach soll nun eine Photovoltaik-Anlage kommen. Den dazugehörigen Antrag hat die Stadt Volkach allerdings nicht genehmigt. Als moderne Bauteile sind Photovoltaik-Anlagen und Sonnenkollektoren in der denkmalgeschützten Altstadt nicht gestattet, so Bürgermeister Peter Kornell (FWG).