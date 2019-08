"Volk-Heimat-Dorf" - wie der NS-Staat das Dorfleben veränderte

Sammelbilder und Mini-Führer

Die Ausstellung zeigt auch Spielzeug in Form einer Handgranate aus Holz oder ein SA-Helm aus Holz mit Spielfiguren samt Mini-Führer. In Illerbeuren sind auch Sammelalben aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sehen. "Wie man heute Fußballer sammelt, also die typischen Panini-Bilder, hat man damals Bilder von Männern in Uniform gesammelt", erklärt Amelie Bach. Warum das "Tausendjährige Reich" am Ende doch nur zwölf Jahre Bestand hatte, erklärt die Ausstellung eher beiläufig, aber sie wirft gelungene Schlaglichter auf das Landleben in der NS-Zeit. Die Ausstellung läuft noch bis zum 30. November.