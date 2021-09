Vogelschwarm prallt gegen Autos: 150 Stare tot

Ein Autofahrer hat auf einer Staatsstraße bei Straubing einen Schwarm Vögel erfasst. Die Stare prallten gegen den Pkw des 50-Jährigen und gegen ein weiteres Fahrzeug. Rund 150 Tiere wurden dabei getötet. Die Autofahrer blieben unverletzt.

Vogelschwarm war wohl auf der Flucht

Die Stare wurden laut Polizei bei Alburg auf die Fahrbahn und in den angrenzenden Graben geschleudert. Feuerwehr und Straßenmeisterei mussten die Fahrbahn reinigen.

Die Vögel seien so niedrig geflogen, weil wohl ein Greifvogel in der Nähe gewesen sei, vor dem sie geflüchtet seien, so eine Polizeisprecherin. Stare fliegen stets in großen Formationen.