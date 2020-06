Vogelschutzbund feiert Etappensieg gegen Deich bei Kelheim

Wichtiger Lebensraum für Fische und Vögel

Der Landesbund für Vogelschutz befürchtet, dass diese Kiesbank nach dem Bau des Donaudeichs in der Nähe des Kelheimer Stadtteils Staubing durch veränderte Strömungen abgetragen wird. Die neue, vom Gericht geforderte Simulation, soll Strömungen und Bodenbeschaffenheiten genauer berücksichtigen. Dazu soll ein 2-D-Modell erstellt werden, teilt ein Sprecher des Landkreises Kelheim auf BR-Anfrage mit.

Andererseits wird das Wasserwirtschaftsamt Landshut laut LBV selbst erneut einen Versuch unternehmen, die betroffenen Anwesen in Donaunähe umzusiedeln, was eine Alternative zum Deichbau sein könnte. Laut LBV leben auf der Kiesbank in der Donau seltene Vögel wie der Flussregenpfeifer. Auch mehrere tausend Fische, darunter zehn bedrohte Arten, laichen dort jedes Jahr.

Welche Auswirkungen die Erstellung des neuen Modells auf die schnelle Umsetzung des Hochwasserschutzes in der Gegend hat, kann derzeit nicht gesagt werden, so ein Sprecher des Landkreises Kelheim auf BR-Anfrage.