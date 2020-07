Vogelschutz an Hochspannungsleitung - geplant sind 3000 km

Westlich von Ingolstadt hat der Netzbetreiber Bayernwerk heute Vogelschutzmaßnahmen installiert. Gemeinsam mit den Unteren Naturschutzbehörden Ingolstadt und Neuburg schickte Bayernwerk einen Hubschrauber zu Hochspannungsleitungen, die in diesem Bereich die Donau queren. Dabei befestigte ein Monteur in etwa 50 Metern Höhe vom Helikopter aus Schutzschilder aus schwarzen und weißen Streifen an den Leitungen.

Marker sollen Vögel warnen

Der Mann installierte in luftiger Höhe pro Leitung mehrere Marker. Dadurch sollen Vögel die Stromleitungen rechtzeitig erkennen und ausweichen können. Die Schilder bestehen aus schwarzen und weißen Streifen und sind als Barriere gut sichtbar. Vier Freileitungen führen durch ein Vogelschutzgebiet und queren westlich von Ingolstadt die Donau. Der Fluss ist für viele Vögel ein wichtiger Ort zum Überwintern.