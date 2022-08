Vogelinsel Altmühlsee: Mit dem SUP zum Silberreiher

Mit Ferngläsern ausgestattet setzt sich eine Gruppe von Menschen auf Stand-Up-Paddle Boards (SUPs) auf dem Altmühlsee in Bewegung. "Wenn wir es heute schaffen, dass ein Seeadler, ein Fischadler oder ein Nachtreiher über uns fliegt, ist das ein Erlebnis, das keiner vergessen wird", sagt Sebastian Amler. Der 25-Jährige leitet die Kreisgruppe des Landesbund für Vogelschutz (LBV) im Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen. Und ist voll in seinem Element. Heute führt er eine Exkursion von Freizeitsportlern auf SUPs.

Vogelinsel Altmühlsee: Brutstätte und Rastplatz für Vögel

Mehr als 300 verschiedene Vogelarten seien auf der Vogelinsel bereits gesichtet worden, schwärmt Amler. Der Altmühlsee sei eines der besten Vogelbeobachtungsgebiete in ganz Deutschland. Dort brüten viele Vogelarten – andere kommen nur zeitweise zum Rasten vorbei, wenn sie auf dem Weg in den Süden sind. Die Vögel fühlen sich wohl im Naturschutzgebiet Vogelinsel. Es ist eine Ansammlung von kleinen Inseln, umrahmt von einem Damm, und nimmt fast die Hälfte der Fläche des Altmühlsees ein.

Landesbund für Vogelschutz: Seltener Silberreiher auf der Vogelinsel

Sebastian Amler weiß viel über Silberreiher, Seidenreiher und Graureiher. Dabei kam der angehende Sonderpädagoge durch Zufall zu seinem Ehrenamt. Bis zu seinem Bundesfreiwilligendienst beim LBV hatte er mit Vögeln nicht viel am Hut. Bei der SUP-Exkursion in die Nähe der Vogelinsel erklärt er, warum ausgerechnet hier so viele Vögel leben. Immer wieder unterbricht er seine Ausführungen selbst. "Hier muss irgendwo ein Bruchwasserläufer sein! Hört ihr das hohe, fiepende Geräusch?"

Trendsport Stand Up Paddling stört Vögel

Das Naturschutzgebiet wurde eingerichtet, als der Altmühlsee vor rund 40 Jahren künstlich angelegt wurde. Zuvor rasteten in dem Bereich bereits viele Vögel im Feuchtgebiet im Altmühltal, dem sogenannten Wiesmet. Doch in letzter Zeit stören immer öfter SUP-Fahrende die Vögel. In der Corona-Zeit hat dieser Trendsport enorm viel Zuspruch erfahren. Stand-Up-Paddle Boards sind aufblasbar und passen in jeden Kofferraum. Und abgesehen von etwas Gleichgewichtssinn braucht es kaum Vorkenntnisse, um sich auf einem SUP fortzubewegen.

SUP-Fahrende im Naturschutzgebiet

Vögeln allerdings jagen diese stehenden Menschen Angst ein. "Es liegt vor allem daran, dass auf dem SUP die menschliche Silhouette so gut zu erkennen ist", sagt Sebastian Amler. In Booten wirken Menschen auf Vögel weniger bedrohlich, sagt er. Ein Problem sei es, dass viel zu häufig SUP-Fahrende die Grenzen des Naturschutzgebietes nicht respektieren würden, klagt er. Besonders während der Brutzeit im Frühjahr und der Mauserzeit ist es aber für die Vögel wichtig, ungestört zu sein.

Mehrmals täglich kam die Polizei

Das Naturschutzgebiet Vogelinsel ist mit vielen Bojen auf dem Wasser gekennzeichnet. "Naturschutzgebiet. Segeln und Surfen verboten", steht auf den Schildern. Stand Up Paddle Boards sind nicht ausdrücklich erwähnt. Doch das Verbot gilt für alle Menschen, die auf dem Wasser unterwegs sind. Ehrenamtliche Vogelschützer können nicht ständig die Einhaltung des Naturschutzgebietes kontrollieren. Wenn sie Verstöße aus der Ferne wahrnehmen, gehen die Vogelschützer allerdings gegen Freizeitsportler vor. "Ich erinnere mich an einen schlimmen Tag, da haben wir zehn Mal die Polizei gerufen", erzählt Sebastian Amler.

Aufklären statt aufpassen: Erklärungs-Tour mit dem LBV

Um Freizeitsportler für die Vögel zu sensibilisieren, bietet der Landesbund für Vogelschutz jetzt geführte Touren an. Sie führen am Naturschutzgebiet vorbei. Doch mit den Ferngläsern können die Teilnehmenden zahlreiche Vogelarten beobachten, und bekommen Erklärungen dazu geliefert. Am Ufer der Vogelinsel ist von Ferne mit bloßem Auge ein weißer Fleck zu entdecken. "Ein Silberreiher oder ein Seidenreiher", sagt Amler Tatsächlich sind es beide, minutenlang sitzen sie einträchtig nebeneinander. Der Seidenreiher sei nur halb so groß wie der Silberreiher, der aus Osteuropa zu Besuch ist. "Bis jetzt ist der Silberreiher noch kein Brutvogel bei uns", erklärt der 25-Jährige.

Papa und Sohn: Interesse für Reiher und Gänse

Am Ende der Tour haben die Teilnehmenden verschiedene Möwen kennen gelernt, Kormorane im Flug gesichtet und einen Schwarm Stare beobachtet. Lars (13) und sein Papa Tobias sind öfter auf SUPs unterwegs. "Die verschiedenen Reiherarten haben wir vorher noch nicht gesehen", sagt der Papa. Und Sohn Lars ergänzt: "ich fands cool, dass wir an der Gans so nah dran waren". Eine seltene Sorte Gans war es, in der Nähe der Anlegestelle. Und was ist mit dem Fischadler? Zwei bis vier Exemplare leben auf der Vogelinsel, sagt Sebastian Amler. Am Ende der Tour hatte nur er selbst einen Fischadler kurz gesichtet. Den Gefallen eines längeren Fluges hat der Adler der Gruppe nicht getan.