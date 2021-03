Vogelgrippe-Verdachtsfall im Landkreis Regen

In Viechtach im Landkreis Regen hat ein Bürger einen toten Sperber gefunden, der vermutlich mit der Vogelgrippe infiziert war. Das gab am Dienstag das Landratsamt bekannt. Nun droht für den gesamten Landkreis eine Stallpflicht für Geflügel.

Toter Wildvogel ist Verdachtsfall

Der tote Sperber ist inzwischen in einem Labor untersucht worden. Dabei wurde das Virusgenom H5N8 nachgewiesen, momentan noch als Verdachtsfall. Bestätigt sich der Verdacht, kommt die Aufstallungspflicht für Geflügel jeglicher Art im gesamten Landkreis, sowohl für private als auch für gewerbliche Geflügelhalter. Die Tiere müssen dann so gehalten werden, dass sie keinerlei Kontakt mit Wildvögeln haben und auch nicht mit deren Kot. Deshalb reichen zum Beispiel über ein Freigelände gespannte Netze nicht aus.

Geflügel in der Nähe von Gewässern

Bereits ab Mittwoch gelten im Landkreis die allgemein in Bayern vorgeschriebenen, vorbeugenden Maßnahmen gegen die Vogelgrippe. Sie schreiben vor, dass Geflügel im Abstand zu 500 Metern zu größeren Gewässern im Landkreis, zum Beispiel zum Schwarzen Regen, nicht mehr im Freien gehalten werden darf. Außerdem sind Geflügelmärkte und -ausstellungen verboten. Wenn sich der konkrete Vogelgrippefall bei dem Greifvogel in Viechtach bestätigt, gilt die Stallpflicht überall im Landkreis, nicht mehr nur in der Nähe zu Gewässern und Wasservögeln.

Im Landkreis Straubing-Bogen gilt zum Beispiel die Stallpflicht schon für den gesamten Landkreis. Darauf hat das dortige Veterinäramt am Dienstag noch einmal hingewiesen. Bei Nichteinhaltung stehen Bußgelder bis zu 30.000 Euro im Raum, teilte das Landratsamt mit.

Sterberate für Geflügel bei teilweise 100 Prozent

Durch die Stallpflicht und die konsequente Einhaltung der schon bislang geltenden Sicherheitsmaßnahmen, soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung verhindert werden. Die Tierseuche, die sich seit dem Herbst in Deutschland ausbreitet, gilt für Menschen als ungefährlich, jedoch liegen die Erkrankungs- und Sterberaten für Hühner und Puten teilweise bei 100 Prozent.

Geflügel-Keulung in der Oberpfalz

In einer Geflügelfarm in Nittenau in der Oberpfalz wurden vergangene Woche etwa 50.000 Hühner aufgrund eines Vogelgrippe-Ausbruches getötet. Der Betreiber der Hühnerfarm hatte die Behörden selbst auf Fälle von Vogelgrippe aufmerksam gemacht. Daraufhin liefen die Seuchenbekämpfungsmaßnahmen an.

Der erste bayerische Fall von Vogelgrippe war im November in Passau.