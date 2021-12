LBV: Vogelgrippe keine Gefahr für Menschen und Haustiere

Die in Bayern wieder aufgetretene Vogelgrippe stellt nach den Worten des Landesbunds für Vogelschutz (LBV) keine Gefahr für Menschen und Haustiere dar. Auch Singvögel tragen laut LBV nicht zur Verbreitung des Virus bei, so dass das winterliche Füttern im heimischen Garten kein Problem ist. Das Vogelgrippe-Virus führt demnach vor allem bei Wasservögeln und Hühnern zu Erkrankungen.

Hunde in Gewässernähe anleinen

Der LBV weist allerdings darauf hin, dass Hunde, obwohl sie sich sehr selten anstecken, in der Nähe von Gewässern angeleint werden sollten. Sie könnten tote Wasservögel verschleppen oder noch lebende, infizierte Vögel aufscheuchen, so der Landesbund für Vogelschutz. Beides würde zur Verbreitung des Virus beitragen. Wer beim Spazierengehen tote Wasservögel findet, solle sie nicht anfassen und sie dem Veterinäramt melden, so der LBV weiter.

Mehr als 280 Fälle in Deutschland

In den vergangenen Wochen waren in den Landkreisen Nürnberger Land und Cham Fälle des Vogelgrippe-Virus H5N1 aufgetreten. Die Geflügelpest breitet sich laut dem Bayerischen Umweltministerium seit dem 15. Oktober bundesweit aus. Derzeit seien in Deutschland mehr als 280 Fälle der Vogelgrippe bekannt, heißt es.

Umweltministerium verstärkt Sicherheitsmaßnahmen

Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, hat das Umweltministerium verstärkte Sicherheitsmaßnahmen angeordnet. Dazu gehören "ein Verbot von Ausstellungen und Märkten, ein Fütterungsverbot von Wildvögeln sowie eine Untersuchungspflicht bei Händlern, die Tiere im Rahmen des mobilen Handels abgeben, geregelt", so das Ministerium. Die Virusvariante ist zwar prinzipiell auf den Menschen übertragbar, sie können sich aber nur bei einem intensiven Kontakt mit einem infizierten Vogel anstecken.