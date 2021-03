Vogelgrippe: Keulung von 50.000 Tieren in Nittenau beendet

Die Tötung von über 50.000 Hühnern in einem Betrieb in Stadl bei Nittenau im Kreis Schwandorf ist abgeschlossen. Wie Henning Brinkmann, Sprecher der Bayerischen Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) dem Bayerischen Rundfunk sagte, wurde die sogenannte Keulung am Montagabend abgeschlossen.

Betrieb wird jetzt gereinigt und desinfiziert

Die Tiere wurden seit vergangenen Freitag - also vier volle Tage lang - getötet und danach in eine Tierkörperbeseitigungsanlage gebracht. Die KBLV war mit rund 20 Mitarbeitern vor Ort. Unterstützt wurde sie von einer Seuchenbekämpfungsfirma sowie von Einsatzkräften von Polizei, THW, BRK, Johannitern und der Feuerwehr.

Der komplette Betrieb werde jetzt gereinigt und desinfiziert, so Brinkmann. Dies werde einige Tage dauern. Anschließend muss für mindestens drei Wochen der Betrieb ruhen - bis sichergestellt werden kann, dass kein Virus mehr vorhanden ist.

Weitere Proben waren negativ

Im drei Kilometer großen Sperrbezirk wurden in fünf weiteren Geflügelbetrieben Proben genommen - die Ergebnisse waren laut Sprecher alle negativ. Es gab keine Nachweise für weitere Fälle von Vogelgrippe.

Eine epidemiologische Untersuchung läuft aktuell noch. Damit soll geklärt werden, wie das Virus seinen Weg in den betroffenen Betrieb gefunden hat. „Das Virus kann durch Personen, Fahrzeuge oder Wildtiere übertragen worden sein. Darüber gibt es aber noch keine Erkenntnisse“, so Henning Brinkmann.

Vergangene Woche wurden in dem Zuchtbetrieb mehrere tote Hühner entdeckt. Sie waren mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert.