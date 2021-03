Vogelgrippe: Keulung von 50.000 Hühnern in Nittenau hat begonnen

Nach einem Vogelgrippe-Ausbruch haben Fachleute am Freitag in Nittenau im Kreis Schwandorf mit der Keulung von rund 50.000 Hühnern begonnen. Der betroffene Betrieb im Stadtteil Stadl liegt abgeschieden in einem Wald. Feuerwehr und Polizei sperrten das Gelände weiträumig ab.

Keulung dauert offenbar mehrere Tage

Eine Kolonne von Sattelschleppern traf am Vormittag ein. Mit diesen Fahrzeugen sollen wohl die getöteten Tiere abtransportiert werden. Die Keulungsaktion wird voraussichtlich mehrere Tage dauern. Die zuständige Bayerische Kontrollbehörde für Lebensmittelsicherheit und Veterinärwesen (KBLV) wollte sich am Freitagmorgen auf BR-Anfrage zunächst nicht äußern.

Stallpflicht in Risikogebieten

Anfang der Woche waren in dem Zuchtbetrieb mehrere tote Hühner entdeckt worden. Am Mittwoch kam die Bestätigung, dass die Tiere mit dem Vogelgrippe-Virus infiziert waren. Einen Tag später hatte das Umweltministerium bereits wegen der sich ausbreitenden Geflügelpest bayernweit eine Stallpflicht in Risikogebieten angeordnet.

Bislang sind in Bayern etwas mehr als 20 Fälle von Vogelgrippe festgestellt worden. Betroffen waren bislang Wildvögel oder Geflügel aus privaten Beständen. Einen Ausbruch in einem gewerblichen Betrieb gab es bisher nur in Nittenau.