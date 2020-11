Vogelgrippe in Bayern: Was muss beachtet werden?

Eigentlich war es nur eine Frage der Zeit, bis die Vogelgrippe in Bayern ausbrechen würde, nachdem sie in Norddeutschland bereits seit Wochen grassiert.

Erstes Alarmzeichen: Tote Wildvögel

Jedes Jahr im Spätherbst, wenn Zugvögel unterwegs sind, droht die Gefahr dieser Krankheit. Die Viren verbreiten sich vor allem in der kalten Jahreszeit. Wenn es im Frühjahr wärmer wird, flaut das Seuchengeschehen meist schnell wieder ab.

Der Fund von toten Wildvögeln ist meist der erste Hinweis auf den Ausbruch der Vogelgrippe. Infektionen mit den Viren sind in Wildvogelpopulationen weltweit verbreitet. Am meisten gefährdet sind dabei Wasservögel.

Tote Tiere nicht anfassen und Veterinäramt informieren

Wer einen toten Vogel findet, sollte das zuständige Veterinäramt verständigen. Kranke oder tote Tiere dürfen nicht angefasst werden, auch keine Federn. Die verendeten Tiere unbedingt liegen lassen und das Veterinäramt nur über den Standort informieren.

Infektionen beim Menschen bisher nicht bekannt

Die Vogelgrippe ist eine Tierkrankheit. Infektionen des Menschen mit den aktuellen H5N8-Viren sind bislang weltweit nicht nachgewiesen. Dennoch teilt das Friedrich-Löffler-Institut auf seiner Website mit: "Menschen können sich mit der Geflügelpest anstecken. Es kann zu Bindehautentzündungen am Auge oder zu grippeähnlichen Symptomen kommen."

Eine Übertragung über möglicherweise infizierte Lebensmittel ist laut dem Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) aber unwahrscheinlich. Außerdem ist das Influenzavirus hitzeempfindlich und wird beim Kochen zerstört.

Katzen können sich mit Vogelgrippe anstecken

Laut Bundestierärztekammer können sich Katzen durch das Fressen von infiziertem Geflügelfleisch anstecken und erkranken. Eine Erkrankung von Hunden ist nicht bekannt. Aber die Vierbeiner können den Erreger dennoch verbreiten. Deshalb sollte man mit Hunden vorsichtshalber nicht in Gebieten spazieren gehen, in denen tote Wildvögel gefunden wurden.

Besondere Regeln für Sperr- und Beobachtungszonen

Bricht die Vogelgrippe in einem landwirtschaftlichen Betrieb aus, wird eine Sperrzone (Restriktionsgebiet) mit einem Radius von mindestens drei Kilometern errichtet und eine Beobachtungszone im Radius von mindestens zehn Kilometern. In der Sperrzone gilt ein Jagdverbot auf Federwild, in beiden Zonen ein sogenanntes "Verbringungsverbot" für Geflügel. Außerdem sind in beiden Zonen Geflügelausstellungen und Märkte verboten. Zudem kann das zuständige Landratsamt entscheiden, ob und in welchen Zonen Hunde angeleint und Katzen drinnen bleiben müssen.

Auflagen in Landkreisen Passau und Rottal-Inn

Diese Zonen gibt es nicht um die Fundorte toter Wildvögel. Dennoch gibt es auch hier Auflagen. Sowohl in den Landkreisen Passau und Rottal -Inn, die von der Vogelgrippe betroffen sind, wurden Allgemeinverfügungen erlassen, die auf den Internetseiten der Landratsämter einzusehen sind.

Hier die offiziellen Mitteilungen der Landkreise Passau und Rottal-Inn.

Wie Landwirte beim Fund toter Tiere vorgehen sollten

Wenn Tiere krank sind oder ungewöhnlich viele tote Tiere im Stall gefunden werden, sind Landwirt und Tierarzt verpflichtet, den Bestand auf eine Virusinfektion zu testen. Wenn ein Anfangsverdacht auf Aviäre Influenza besteht, auch Influenza AI, Vogelgrippe oder Geflügelpest genannt, wird ein Geflügelbetrieb sofort gesperrt. So schreibt es die deutsche Tierseuchenverordnung vor.

Das ganze Jahr über gibt es in Bayern routinemäßige Monitoring-Untersuchungenvon Hausgeflügel und auch von Wildvögeln. Dazu werden meist mit einem Tupfer Kotproben genommen. Denn viele Wildwasservögel zeigen zwar keine Krankheitssymptome, sind aber dennoch Träger der Influenza-Viren.

"Keulung": Im Stall müssen alle Tiere getötet werden

Für Hühner und Puten verläuft die Infektion mit diesem Erreger in der Regel tödlich.Gänse und Enten reagieren nicht ganz so empfindlich. Sind in einem Betrieb Influenza-Viren nachgewiesen, müssen alle Tiere getötet werden. Egal, um welchen Typ es sich handelt. Denn die Viren sind wandlungsfähig und es ist möglich, dass aus einer harmlosen Variante eine hochpathogene entsteht.

Getötet werden die Tiere in einem betroffenen Geflügelbetrieb meist in einer mobilen Keulungsanlage: Kopfüber eingehängt in ein Fließband und dann in ein Wasserbad mit Strom getaucht. Der Elektroschock am Kopf betäubt die Tiere. Wenn der Strom das Herz erreicht, sind sie tot. Die Kadaver werden dann unter hohen Sicherheitsvorkehrungen vernichtet.

Nutzgeflügel muss drinnen bleiben

Wird ein toter Wildvogel gefunden oder bricht die Vogelgrippe in einemlandwirtschaftlichen Betrieb aus, kann das zuständige Landratsamt in einem bestimmten Umkreis eine Stallpflicht verhängen. Das heißt, Freiland- und Bio-Federvieh darf den Stall nicht mehr verlassen. So will man die Tiere vor Ansteckung schützen und eine Ausbreitung der Seuche verhindern.

Müssen Eier umdeklariert werden?

Die Eier von Bio-Hennen dürfen auch im Falle einer Stallpflicht weiterhin als "Bio" deklariert verkauft werden – und zwar unbegrenzt. Im Gegensatz hierzu gilt bei konventionellen Freilandeiern eine Frist von 16 Wochen.

Dauert die Aufstallung wegen der Geflügelpest länger, müssen die Freilandhalter ihre Eier als Bodenhaltungseier verkaufen. Der Hintergrund: Bei Freilandeiern ist der Auslauf ins Freie das einzige Kriterium, dass die Haltungsform von Bodenhaltungseiern unterscheidet. Bei einer biologischen Haltung kommen dagegen andere Kriterien hinzu, etwa die Fütterung mit Öko-Futter und Beschränkungen bei der Medikamentengabe.

Verendete Tiere durchlaufen mehrere Stationen

Nicht jeder tot aufgefundene Vogel hat Vogelgrippe. Dennoch: Bei einem Anfangsverdacht geht es in die Pathologie des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Ein Hochsicherheitstrakt. Hier kommt niemand rein. Außer: Forscher und verendete Tiere. Meist wird den Vögeln die Luftröhre entnommen. Die ist für die Untersuchung besonders interessant, denn dort nisten sich die meisten Grippeviren ein.

Am LGL kann man allerdings nur feststellen, dass Vogelgrippe-Erreger vorhanden sind. Die genaue Bestimmung der Subtypen übernimmt das nationale Referenzlabor, das Friedrich-Loeffler-Instituts auf der Ostsee-Insel Riems.

Theoretisch hunderte Vogelgrippe-Varianten möglich

Unter dem Elektronenmikroskop kann man anhand von Proteinen die Viren exakt bestimmen. "Hämagglutinin" wird abgekürzt mit dem Buchstaben H, es gibt 16 verschiedene, daher steht hinter dem H die entsprechende Nummer. Der zweite Buchstabe N steht für "Neuraminidase", davon gibt es neun Subtypen. Theoretisch sind hunderte von Kombinationen möglich. Bei dem aktuellen Erreger handelt es sich um H5N8.

Vogelgrippe verursacht wirtschaftliche Schäden

Die Geflügelpest hat oft massive wirtschaftliche Auswirkungen. Deshalb ist sie eine anzeigepflichtige Tierseuche und wird staatlich bekämpft. Den letzten großen Ausbruch der Vogelgrippe gab es in Deutschland von November 2016 bis Frühjahr 2017, es war die schlimmste Tierseuchenwelle dieser Art in Europa seit Jahrzehnten. Mehr als 900.000 Tiere mussten bundesweit gekeult werden.