Vogelgrippe im Landkreis Straubing-Bogen nachgewiesen

Das Landratsamt Straubing-Bogen meldet einen Fall von Geflügelpest - auch Vogelgrippe genannt - im Landkreis. Bei einer Graugans wurde das Virus H5N1 von einem Labor nachgewiesen. Zum Schutz vor einer weiteren Ausbreitung bei Wildvögeln und vor allem Haus- und Nutzgeflügel wurden vom Landratsamt Schutzmaßnahmen in Form einer Allgemeinverfügung angeordnet.

Stallpflicht und konsequente Hygiene gefordert

Diese gilt ab sofort sowohl für gewerbsmäßige als auch private Geflügelhalter. Im Landkreis gelte nun Stallpflicht und die Betriebe müssen die allgemeinen Hygiene- und Biosicherheitsmaßnahmen konsequent einhalten, heißt es aus dem Landratsamt. Verendete Vögel sollen nicht berührt oder bewegt werden, aber dem Veterinäramt, der zuständigen Gemeinde oder der Polizei gemeldet werden.

Geflügelpest breitet sich in Bayern aus

Seit Anfang des Jahres breitet sich die Geflügelpest in Bayern aus: Immer mehr Landkreise haben deshalb Allgemeinverfügungen erlassen, die unter anderem strenge Hygienevorschriften sowie ein Fütterungsverbot für Wildvögel beinhalten. Zuletzt gab es Fälle von Geflügelpest bei Wildvögeln in den Landkreisen Starnberg, Passau, Haßberge und Landsberg am Lech sowie erstmals einen Ausbruch der Seuche in einem Stall im Landkreis Bayreuth.

Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine bayernweite Karte, aus denen sich die betroffenen Gebiete ergeben, sind auf der Seite des Landesamtes für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (www.lgl.bayern.de) unter dem Stichwort "Geflügelpest" verfügbar.