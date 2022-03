Vogelgrippe im Landkreis Freyung-Grafenau nachgewiesen

Das Landratsamt Freyung-Grafenau meldet den Ausbruch der Vogelgrippe. Bei einem Greifvogel aus dem Landkreis wurde die Geflügelpest nachgewiesen, heißt es in einer Mitteilung vom Montag.

Kontakt von Wildvögeln und Hausgeflügel vermeiden

Nachgewiesen wurde das Vogelgrippe-Virus in Proben aus dem Körper eines toten Mäusebussards, der in der Nähe von Finsterau gefunden wurde, so das Amt. Laut Laborergebnis handle es sich um einen Subtypen des Virus, welcher grundsätzlich auch auf den Menschen übertragen werden könne.

Maßnahmen gelten seit Dezember

Bereits im Dezember 2021 hatte der Landkreis eine Allgemeinverfügung erlassen, wonach der Kontakt von Hausgeflügel zu Wildvögeln verhindert werden muss. Auch ein Fütterungsverbot von bestimmten Wildvögeln, ein Verbot von Geflügelmärkten und -ausstellungen sowie die Einhaltung von verstärkten Biosicherheits- und Hygienemaßnahmen wurden erlassen.