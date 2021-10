Vogelgrippe im Landkreis Cham nachgewiesen

Im Landkreis Cham ist bei einer Kontrolluntersuchung von Wildvögeln ein Fall der Vogelgrippe festgestellt worden. Wie das Landratsamt Cham am Freitagnachmittag (21.10.) mitteilte, wurde bei einer untersuchten Krickente im Nationalen Referenzlabor am Friedrich-Löffler-Institut in Greifswald das Geflügelpestvirus vom Typ H5N1 nachgewiesen.

Landkreis Cham mit Allgemeinverfügung

Nun soll in Kürze eine Allgemeinverfügung mit Sicherheitsmaßnahmen für Geflügelhaltung im Landkreis Cham und ein Fütterungsverbot für Wildvögel erlassen werden. Geflügelhalter im Landkreis Cham werden deshalb bereits jetzt gebeten, Schutzmaßnahmen vorzunehmen.

Geflügelhalter sollen Schutzmaßnahmen vornehmen

Zum Beispiel sollte Geflügel nicht mit Wildvögeln in Kontakt kommen und nur noch im Stall gefüttert werden. Es wird empfohlen Geflügel ausschließlich mit Leitungswasser, nicht mit Regenwasser zu tränken. Und: Geflügelhalter sollten sich vor und nach Betreten der Stallungen die Hände waschen und strikt zwischen Straßen- und Stallkleidung trennen, auch bei den Schuhen. Vogelfutter und Einstreu sollten für Wildvögel unerreichbar aufbewahrt werden. Außerdem sollten Geflügelhalter keine Geflügelteile verfüttern und Eierschalen von gekauften Eiern.

Menschen werden gebeten tote Wildvögel zu melden

Für Menschen ist die Vogelgrippe nach derzeitigen Erkenntnissen ungefährlich. Wer einen toten Vogel findet, sollte diesen jedoch nicht anfassen. Vor allem Funde von Wildvögeln, zum Beispiel Gänse, Enten oder Schwäne, sollten dem Veterinäramt Cham gemeldet werden.

Fütterungsplätze sind "Hotspots" für Vogelgrippe

Das Landratsamt Cham bittet die Menschen darum, Wildvögel nicht zu füttern, Singvögel sind davon ausgenommen. Fütterungsplätze gelten als "Hotspots" für die Verbreitung und Übertragung der Geflügelpest, weil hier viele Wildvögel zur gleichen Zeit zusammentreffen. Mit einem nachgewiesenen Fall der Vogelgrippe gilt derzeit noch keine Aufstallungspflicht.

Vogelgrippe grassiert bundesweit

Die Geflügelpest breitet sich laut dem Bayerischen Umweltministerium seit dem 15. Oktober bundesweit aus. Derzeit seien in Deutschland über 16 Fälle der Vogelgrippe bekannt, heißt es. Der Fall im Landkreis Cham ist der erste amtlich bestätigte Fall der Geflügelpest in Bayern in dieser Saison, so das Umweltministerium.

Erst Ende April 2021 wurde die landesweite Aufstallungspflicht für Geflügel aufgehoben, nachdem die Vogelgrippe bayernweit grassiert hatte.