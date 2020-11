Vogelgrippe auf dem Vormarsch - Worauf geachtet werden muss

Weil jetzt im Herbst viele Zugvögel Richtung Süden fliegen, sei es sehr wahrscheinlich, dass der Geflügelpesterreger auch ins südliche Bayern übertragen werde, so das Umweltministerium. Denn viele Wasservögel nutzen die Seen und Kleingewässer in Bayern als Winterrast und Ruheplätze.

Aufruf zu Schutzmaßnahmen

Eine ganze Liste an Schutzmaßnahmen hat das Landratsamt Dachau auf seiner Internetseite veröffentlicht. So dürfen Geflügelhalter etwa keine Speisen- und Küchenabfälle – auch keine Eierschalen – an ihre Tiere verfüttern. Vor Stallungen sollen sie Desinfektionswannen aufstellen – und die Stallungen regelmäßig desinfizieren.

Hohe Ausbreitungsgefahr

Symptome bei Geflügel sind etwa hohes Fieber, ein gesträubtes Federkleid oder die Verweigerung von Futter und Wasser. Manche Tiere zeigen auch Atemnot, müssen niesen oder haben Durchfall. Findet ein Geflügelhalter Tiere tot auf, muss er sie dem Veterinäramt melden.

Das Friedrich-Loeffler-Institut stuft das Risiko, dass sich der Erreger in Deutschland ausbreitet, als hoch ein.