"Vogelfreundlicher Garten": LBV sucht bayernweit Jurymitglieder

Für das Projekt "Vogelfreundlicher Garten" ist der Landesbund für Vogelschutz (LBV) auf der Suche nach Freiwilligen, die sich gern Gärten anschauen und nach bestimmten Kriterien beurteilen, ob diese vogelfreundlich und naturnah sind. Wie die Vogelschützer mit Sitz in Hilpoltstein mitgeteilt haben, soll die ehrenamtliche Gartenjury im Sommer dabei helfen, naturnah gestaltete Gärten zu prämieren.

zum Artikel: Der Spatz bleibt der häufigste Vogel in Bayerns Gärten

Ehrenamtliche Vogelliebhaber in vielen Gebieten Bayerns gesucht

Garten-Bewerterinnen und -Bewerter werden demnach noch in fast allen Gebieten des Freistaats gesucht: vom Landkreis Bad Kissingen über Bamberg, Ansbach, Weißenburg-Gunzenhausen über Neumarkt in der Oberpfalz bis ins Unterallgäu und das Berchtesgadener Land. Eine Karte auf der Internetseite des LBV zeigt, wo genau noch Jurymitglieder fehlen. "Wer sich für naturnahe Gärten begeistert, sich etwas mit heimischen Vogelarten auskennt und allgemeine Computerkenntnisse besitzt, der ist bei uns in der Gartenjury genau richtig", so LBV-Projektleiterin Anke Brüchert. Die Ehrenamtlichen werden für ihren Jury-Einsatz geschult. Eine erste Online-Infoveranstaltung soll am 1. März stattfinden.

Im Mittelpunkt: Gärten mit Lebensraum für Vögel und andere Tiere

Bei dem Projekt "Vogelfreundlicher Garten" können sich Gartenbesitzer für eine Bewertung anmelden, die Vögeln und anderen Tieren durch beerentragende Gehölze, heimische Blühpflanzen, Totholz und andere Strukturen einen Lebensraum bieten. Es geht heuer in die zweite Runde und startet im Frühling.

Der LBV und das Bayerische Artenschutzzentrum des Landesamts für Umwelt (LfU) verleihen dabei die gleichnamige Plakette "Vogelfreundlicher Garten". Die Aktion findet im Rahmen der Kampagne "gArtenvielfalt" des LfU statt.