04.01.2019, 10:40 Uhr

Vogel gesichtet: Seltener Gast am Chiemsee

Ein nicht ganz alltäglicher Besucher: Am Chiemsee-Ufer nahe Seebruck hat sich dieser Tage ein Austernfischer gezeigt. Dieser Watvogel ist in Deutschland normalerweise an der Nordseeküste und dem küstennahen Binnenland verbreitet.