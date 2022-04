Vögel verlassen Winterquartiere im Tiergarten Nürnberg

Tiere möglichst im Freien

Dem Tiergarten ist es wichtig, dass die Tiere so lange wie möglich im Freien bleiben können. "Den Aufenthalt im Stall wollen wir so kurz wie möglich halten. Sobald kein Dauerfrost mehr zu erwarten ist, dürfen die Tiere wieder nach draußen. Sollten im Frühjahr doch noch frostige Nächte kommen, ist das kein Problem: Die Tiere können sich jederzeit in den Stall zurückziehen", sagt Dr. Hermann Will, Tierarzt im Tiergarten Nürnberg.

Tiergarten unterstützt Wiederansiedlungsprojekte

Krauskopfpelikane etwa gelten als "potenziell gefährdet" und die Waldrappe sogar als "stark gefährdet". Wiederansiedlungsprojekte, an denen sich auch der Tiergarten Nürnberg beteiligt, sollen die Waldrappe wieder in der Wildbahn etablieren. Die meisten Tiere im Tiergarten verbringen die Wintermonate auf ihren Freianlagen oder in den Tierhäusern. In ein spezielles Winterquartier kommen nur einige Vogel- und Reptilienarten.