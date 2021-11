Vögel in Gefahr: Waldrapp-Kolonie verharrt am nebligen Bodensee

Noch staksen die schwarz gefiederten Waldrappe über Wiesen und Äcker zwischen Überlingen und Salem, noch finden sie mit ihrem rötlichen gekrümmten Schnabel Würmer, Insekten und Schnecken im Erdboden. Doch das wird nicht mehr lange der Fall sein. Kommen Schnee und Eis wird es lebensgefährlich, vor allem für die jungen Tiere der Kolonie. Sie finden dann kaum noch Fressen und würden das nicht überleben.

Klimawandel beeinflusst Zugvögel

Eigentlich hätten sie längst losfliegen sollen – ein generelles Phänomen, wie der Leiter des Wiederansiedelungsprojekts, Johannes Fritz, erklärt. Der promovierte Biologe sagt, die Zugvögel würden etwa seit 2014 immer später im Jahr in Richtung Süden fliegen. Den Grund dafür sieht Fritz im Klimawandel. Er sagt, sehr wahrscheinlich würden dadurch die äußeren Zeitgeber im Herbst unpräziser, zum Beispiel später einsetzender Frost. Die Vögel fliegen entsprechend immer später im Jahr in ihr Winterquartier.

Nebel hält die Waldrappe am Boden

Speziell bei der Waldrapp-Kolonie in Überlingen sieht Fritz zwei Gründe dafür, dass sie noch nicht aufgebrochen sind: Erstens sind die Tiere dort noch sehr jung, tun sich noch schwer mit dem richtigen Timing und zweitens macht der Nebel den Tieren gerade zu schaffen. Es ist kein gutes Flugwetter. Dafür muss es warm und trocken sein. Dann können die Vögel die Thermik für den Flug über die Berge nutzen. Bei hoher Feuchtigkeit dagegen sind die Federn nass, der Flug wäre beschwerlich.

Wissenschaftler wollen Vögeln helfen

Deshalb könnte es sein, dass die Forscher den Vögeln in diesem Jahr noch einmal helfen. Sind sie bis spätestens Anfang Dezember noch immer nicht gestartet, dann wollen Fritz und sein Team die Vögel entlang ihrer eigentlichen Flugroute über die Alpen bis nach Südtirol bringen. Von dort könnten die Waldrappe dann selbstständig bis in ihr Winterquartier in der Toskana fliegen. Dort leben sie dann einige Monate, bevor sie im Frühjahr wieder an den Bodensee kommen. Zumindest die älteren Vögel kennen die Route. Die mussten sie aber erst lernen – vom Menschen.

Seit 400 Jahren erstmals wilde Waldrapp-Küken

Vergangenes Jahr ist Waldrapp-Betreuerin Anne-Gabriela Schmalstieg im Motorgleitschirm voraus über die Alpen geflogen, die Vögel immer hinterher. So haben sie ihre Zugroute nach Italien gelernt. Im Frühjahr sind sie eigenständig zurückgekommen und sollten ihrem Nachwuchs jetzt zum ersten Mal selbstständig den Weg zeigen. In diesem Sommer sind nämlich sieben Küken auf die Welt gekommen – erstmals in der Region in freier Wildbahn seit gut 400 Jahren. Ihre Eltern sind noch im Zoo aus den Eiern geschlüpft. Schmalstieg hatte sie von Hand aufgezogen und ihnen alles beigebracht, was sie normalerweise von ihren Vogel-Eltern lernen. Jetzt zählt die Kolonie schon 31 Waldrappe.