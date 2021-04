Vögel an der Stimme erkennen - Hilfe vom "Vogelphilipp"

Über 250 Vogelarten brüten in Deutschland, davon sind mehr als die Hälfte sogenannte Singvögel. In Wäldern, Gärten und Parks kann man sie jetzt wieder sehen und vor allem hören. Doch wer singt da genau? Wer sich dafür interessiert, aber nicht so genau Bescheid weiß, kann dies beim Bund Naturschutz erfahren. Seit sechs Jahren gibt es dort den "Vogelphilipp".

Vogelstimmen mit dem Smartphone aufnehmen

"Wer wissen will, welche Vögel in seiner Umgebung singen, kann ab sofort den Gesang mit dem Handy aufnehmen und über WhatsApp an den ‚Vogelphilipp‘ schicken", erklärt Claudia Grießer vom Bund Naturschutz Lindau in einer Mitteilung. Hinter dem Service steht der Ornithologe Philipp Herrmann. Sein Anliegen sei es, das Wissen um die Vielfalt der Vogelwelt zu steigern und das Bewusstsein dafür zu schärfen. Oft schickt Herrmann mit seiner Antwort noch ein paar Zusatzinformationen über die Vogelart und ihren Gesang mit.

Die Aufnahmen können bis Ende April per Sprachmessenger WhatsApp an die Nummer +49 160 4424450 geschickt werden.