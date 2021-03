Voderholzer begrüßt Nein zu Segnung gleichgeschlechtlicher Paare

Der Regensburger Bischof Rudolf Voderholzer hat das Nein des Vatikan zur Segnung gleichgeschlechtlicher Verbindungen begrüßt. In der am Montag ergangenen Antwort der Glaubenskongregation hieß es, die katholische Kirche habe keine Vollmacht, Verbindungen von Personen gleichen Geschlechts zu segnen.

Segnung homosexueller Partnerschaften ausgeschlossen

Zwar erkenne die Kongregation bei solchen Projekten und Vorschlägen "den aufrichtigen Willen" an, "homosexuelle Personen anzunehmen, sie zu begleiten und ihnen Wege des Glaubenswachstums anzubieten". Da aber die Verbindungen von homosexuellen Paaren nicht dem göttlichen Willen entsprächen, könnten sie nicht gesegnet werden.

Voderholzer dankte der Kongregation für diese Klarstellung in einer am selben Tag in Regensburg veröffentlichten Stellungnahme. Papst Franziskus habe die Veröffentlichung des Dokumentes und der begleitenden Erläuterungen gutgeheißen. Mit dem Papst und den Mitgliedern der Familiensynode von 2015 unterstreiche auch er, "dass jeder Mensch, unabhängig von seiner sexuellen Orientierung, in seiner Würde geachtet und mit Respekt aufgenommen werden soll und sorgsam zu vermeiden ist, ihn 'in irgendeiner Weise ungerecht zurückzusetzen'", zitierte Voderholzer die "Amoris laetitia wörtlich.

"Amoris laetitia" als Grundlage

Mit ihrer Antwort, so der Bischof, bekräftige die Kongregation die Lehre des nachsynodalen Schreibens "Amoris laetitia". Darin hatte der Papst ausgeführt: "Was die Pläne betrifft, die Verbindungen zwischen homosexuellen Personen der Ehe gleichzustellen, gibt es keinerlei Fundament dafür, zwischen den homosexuellen Lebensgemeinschaften und dem Plan Gottes über Ehe und Familie Analogien herzustellen, auch nicht in einem weiteren Sinn", wird das nachsynodale Schreiben "Amoris laetitia" zitiert. Mit der Weisung, Analogien und Ähnlichkeiten mit dem Ehebund auch in einem weiteren Sinne zu vermeiden, sei die Segnung von Verbindungen zwischen homosexuellen Personen ausgeschlossen.

Gegenwind von grünem Stadtrat

Gegenwind bekommt Bischof Voderholzer vom Regensburger Stadtratsfraktionsvorsitzenden der Grünen, Stefan Christoph. Die Argumente von Bischof Voderholzer habe er in der Vergangenheit nicht nachvollziehen können, so Christoph zum BR. "Man sollte gut überlegen, welche Positionen man einnimmt angesichts einer Gesellschaft, die in 2021 angekommen ist", so der Stadtratfraktionsvorsitzende der Grünen.

Die gesellschaftliche Realität sei da deutlich weiter: "Gleichgeschlechtliche Ehe bedeutet nicht automatisch, dass weniger Kinder geboren werden. Die Argumentation, dass sie ansonsten Kinder gebären würden, nur weil sie nicht heiraten, halte ich für nicht nachvollziehbar", so Christoph.