vor 5 Minuten

Vodafone: Internet, Telefon und Fernsehen in Augsburg gestört

In Augsburg sind 2.000 Vodafone-Kunden von Fernsehen, Internet und Festnetztelefon abgeschnitten. Der Grund: Ein Bagger beschädigte am späten Vormittag bei Bauarbeiten am Augsburger Hauptbahnhof ein Glasfaserkabel des Anbieters Vodafone.