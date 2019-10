26.10.2019, 06:28 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Vocke-Rückzug: Wie geht es weiter beim Bayerischen Jagdverband?

Es geht um Macht und Geld. Eine außerordentliche Delegiertenversammlung in Schrobenhausen soll heute Licht in die Finanzgeschäfte beim Bayerischen Jagdverband bringen. Vor allem der langjährige Präsident Jürgen Vocke wird dabei in eine Rolle spielen.