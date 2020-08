26.08.2020, 09:17 Uhr Artikel mit Audio-Inhalten

Vliesstoff-Hersteller in Schwarzenbach baut Produktion aus

Die Staatsregierung will möglichst viele Atemschutzmasken in Bayern herstellen lassen. Der Vliesstoff-Experte Sandler in Schwarzenbach an der Saale nimmt eine neue Produktionsstraße in Betrieb. Mit dabei ist Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger.