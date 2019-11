Vizepräsident wird neuer Leiter der Technischen Hochschule

Mit Niels Oberbeck stehe künftig ein erfahrener Bauingenieur an der Spitze der TH Nürnberg, so Sibler. An der Weichenstellung für die Weiterentwicklung der Hochschule sei er bereits maßgeblich beteiligt gewesen. Oberbeck war die vergangenen sechs Jahre bereits in der Hochschulleitung zuständig für die Bereiche Studium und Lehre. Als Vizepräsident hat er den noch amtierenden Präsidenten Michael Braun vertreten. Braun trat nicht mehr zur Präsidentenwahl an. Er wird im März 2020 in den Ruhestand gehen.

Mehr Studierende

Die Technische Hochschule (TH) Nürnberg blickt auch in ihrem 196. Gründungsjahr optimistisch in die Zukunft, so Hochschul-Präsident Michael Braun bei der Jahresbilanz. Aktuell lernen 12.697 Studierende an der Hochschule – rund 50 Prozent mehr als zu Beginn der Neuausrichtung im Jahr 2007.

Unter denn besten Hochschulen

Daneben wurde die Hochschule zum vierten Mal in Folge in bestimmten Bereichen unter die weltweit zehn besten Hochschulen gewählt. Doch auf den positiven Zahlen will sich die Hochschulleitung nicht ausruhen. Man müsse das Profil gezielt weiter fortentwickeln – unter anderem durch einen Ausbau der Kooperationen mit Unternehmen in der Region, so Braun.

Hebammenausbildung

Darunter fallen beispielsweise neue Studiengänge der Gesundheitsbranche, die zusammen mit dem Klinikum Nürnberg in den kommenden Jahren realisiert werden sollen. Zudem ist die TH Nürnberg als einer von sieben Standorten für die akademische Ausbildung der Hebammen ausgewählt worden – dieser Studiengang soll in zwei Jahren starten. Daneben möchte die Hochschule auch die Forschung verstärken und mehr Frauen als Professorinnen gewinnen.