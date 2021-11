Vize-Ministerpräsident Aiwanger hat sich impfen lassen

Dieser Artikel wird laufend fortgeschrieben und aktualisiert.

Im Sommer hatte er mit impfskeptischen Äußerungen bundesweit für Schlagzeilen gesorgt - mittlerweile hat der bayerische Wirtschaftsminister und Vize-Ministerpräsident Hubert Aiwanger (Freie Wähler) aber doch eine Immunisierung gegen Corona vornehmen lassen. "Ich bin mittlerweile gegen Corona geimpft und kann noch im November 2G-Termine wahrnehmen", sagte Aiwanger der Deutschen Presse-Agentur.

Seine Entscheidung begründete er mit der schwierigen Lage in den Krankenhäusern und der steigenden Zahl von Corona-Intensivpatienten. "Das hilft auch, Krankenhäuser zu entlasten."

Aiwanger: Kein Impfgegner

Wie schon vor Monaten betonte der Freie Wähler-Chef erneut, dass er kein Impfgegner sei: "Ich habe bereits im Sommer gesagt, dass ich mir die Impfung überlege und dass die Krankheitsverläufe besonders bei gefährdeten Personen mit Corona-Impfung milder sind." Einzelheiten zu seiner Impfung nannte Aiwanger nicht und sagte, er wolle keine Show-Veranstaltung daraus machen.

Noch am Dienstag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) davon gesprochen, dass nur ein Mitglied seines Kabinett nicht geimpft sei - und damit Aiwanger gemeint. Am Mittwoch ließ Freie-Wähler-Generalsekretärin Susann Enders im BR-Interview aber bereits durchblicken, dass Aiwanger zwischenzeitlich seine Haltung zur Corona-Impfung geändert hat: "Ich weiß, dass Hubert Aiwanger die richtige Entscheidung schon lang getroffen hat. Und das werden wir dann sicher auch merken."

Söder: "Gutes Signal"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der Aiwangers Zurückhaltung beim Impfen im Sommer öffentlich zum Thema gemacht hatte, reagierte erleichtert auf die Nachricht. "Das ist ein sehr gutes Signal in ernsten Zeiten", sagte der CSU-Politiker.

Der parlamentarische Geschäftsführer der Freie-Wähler-Fraktion, Fabian Mehring, sprach von "einer richtigen Entscheidung, die echte Größe" zeige. Der Minister werde damit zum Vorbild für alle, die noch Zweifel hätten. Die Symbolwirkung sei "gigantisch", Aiwanger setze ein großartiges Zeichen. "Er wird damit zu der starken Stimme der Freiheit in der Pandemie - verantwortungsbewusst und konsequent!"

FDP-Fraktionschef Martin Hagen twitterte: "Ich hoffe, dass nun viele, die bisher noch zögerten, seinem Beispiel folgen. Auf den Intensivstationen liegen ganz überwiegend Ungeimpfte. Impfen schützt."

Umstrittene Aussagen des Ministers

Ende Juli hatte Aiwanger mit Interviewaussagen bundesweit Entrüstung hervorgerufen. Er werde nicht alles tun, was die Mehrheit fordere und "das politische Establishment" von ihm erwarte, betonte er damals im Deutschlandfunk. Aus seinem persönlichen Umfeld höre er immer mehr von Fällen, "die massive Impfnebenwirkungen auszuhalten" hätten. Da bleibe ihm "die Spucke weg", sagte der Minister, ohne nähere Angaben zu machen. Aiwanger warnte vor einer "Jagd" auf Ungeimpfte. Die Menschen seien "teilweise nicht zu Unrecht verunsichert".

Es sei "infam" zu sagen, dass die Geimpften darunter litten, dass andere sich nicht impfen lassen wollen, argumentierte der Freie-Wähler-Politiker damals. Für ihn gehe es um die Frage, was der Staat den Menschen aufzwingen dürfe. Die "rote Linie" sei da der Körper: "Darüber entscheide ich." An dieser Stelle verteidige er selbstverständliche Bürgerrechte.

Viel Druck auf Aiwanger

Nicht nur Ministerpräsident Söder und Politiker anderer Parteien hatten den Wirtschaftsminister in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder an seine Vorbildfunktion erinnert und zur Impfung aufgerufen. Auch in Aiwangers eigener Partei war in den vergangenen Wochen der Druck gestiegen. Noch am Mittwoch hatte FW-Fraktionschef Florian Streibl öffentlich an alle Ungeimpften appelliert, sich jetzt eine Spritze setzen zu lassen, "denn wir sind in einer ganz kritischen Phase der Pandemie". Die Forderung richte sich auch an Aiwanger, "der sehen muss oder sieht, dass wir keine andere Möglichkeit haben". Mehring, betonte ebenfalls am Mittwoch, er "halte es für obligatorisch für Hubert Aiwanger, sich jetzt zu immunisieren". Für das Impfen sei die "überwältigende Mehrheit" sowohl der FW-Fraktion als auch des Landesverbands.