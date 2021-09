vor 15 Minuten

Vitesco in Regensburg feiert Richtfest für neue Konzern-Zentrale

Das vom Autozulieferer Continental abgespaltene Unternehmen Vitesco in Regensburg feierte am Donnerstag Richtfest an der neuen Konzern-Zentrale. Auch die Art zu arbeiten will Vitesco umkrempeln.