BR24live 9.30 Uhr: Klitschko spricht zum Münchner Stadtrat

Bei einer Vollversammlung des Münchner Stadtrats ab 9.30 Uhr wird Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko zugeschaltet, sofern es die Lage und technischen Möglichkeiten in der Ukraine erlauben. Geplant ist, dass Klitschko den Stadträten per Liveschalte von der Lage des Krieges in der Ukraine berichtet.

Partnerstadt Kiew im Krieg: Was wird dringend gebraucht?

Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) will bei dieser Gelegenheit auch erfahren, was in Münchens Partnerstadt momentan am dringendsten benötigt wird, um weitere Hilfsaktionen in die Wege zu leiten. Kiew wird seit Wochen von den russischen Streitkräften beschossen und ist zunehmend eingekesselt, wie es in einer Mitteilung aus dem Münchner Rathaus heißt.

Gedenkminute für Getötete, Geld für Ukraine-Geflüchtete

Mit einer Schweigeminute will der Stadtrat nach dem Gespräch mit Klitschko "der Opfer des brutalen Angriffskriegs gegen die Ukraine" gedenken. Auf der regulären Tagesordnung stehen dann unter anderem verschiedene Unterstützungsmaßnahmen für die Ukraine und auch für Geflüchtete aus der Ukraine, darunter die Aufstockung der Spendensumme auf dem städtischen Spendenkonto "Solidarität Ukraine" um eine Million Euro. Die Sitzung findet im Showpalast in Fröttmaning statt und wird auch über den Stadtrats-Livestream übertragen.

München spendet zwölf Krankenwagen für Kiew

Unterdessen laufen auch bereits Planungen für die nächste konkrete Hilfsaktion. München möchte zwölf ausgemusterte, aber voll ausgestattete Krankenwagen nach Kiew bringen. Mit den Fahrzeugen soll zugleich medizinisches Material in die Partnerstadt transportiert werden.

Bereits Anfang des Monats war ein großer Hilfstransport nach Kiew gestartet. 14 Container mit jeweils 30.000 Liter Fassungsvermögen waren dafür mit Hilfsgütern im Wert von einer Million Euro befüllt worden – etwa mit Schlafsäcken, Isomatten, Konservenbüchsen, Windeln und Babynahrung. Finanziert wurde die Aktion durch Spenden von Unternehmen und Privatleuten.