Virtuelles Musikfestival in Zeiten der Corona-Krise

Wegen der Corona-Pandemie fallen bis auf Weiteres alle Konzerte und Festivals aus. Das will die Volksmusik-Akademie in Freyung nicht einfach so hinnehmen. Zusammen mit dem Regionalmanagement und dem Landkreis Freyung-Grafenau stellt sie von Donnerstag (21.5.) bis Samstag (23.5.) ein virtuelles Musikfestival auf die Beine. Der Titel: Kanapee Streaming Festival 2020.

Ersatz für die vielen abgesagten Feste und Konzerte

17 Bands beziehungsweise Künstler "bespielen" von der Bühne der Akademie aus via Facebook, Instagram und andere sozialen Medien die Wohnzimmer und sorgen so für etwas Festival-Feeling. Die Idee dazu hatte der Freyunger Landrat Sebastian Gruber (CSU). Das Kanapee Streaming Festival sei ein Ersatz für die vielen Dorffeste und anderen Spaß-Veranstaltungen, die wegen der Corona-Krise nicht stattfinden können.

Spenden wären schön

Außerdem gehe es darum, die aktive Musik-Szene, die seit Monaten ohne Einnahmen auskommen muss, zu unterstützen. Deshalb sind auch - ebenfalls virtuell - Spenden möglich: User können sich zum Beispiel virtuelle Tickets besorgen, ein Festival T-Shirt erwerben oder sich auch nur eine virtuelle Bratwurstsemmel kaufen. Weitere Besonderheiten: Während der Umbauphasen können Festivalbesucher beziehungsweise die User mit den Künstlern in Kontakt treten und sogar Musikwünsche äußern.