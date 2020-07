Virtueller Seniorennachmittag bei Würzburger Kiliani-Volksfest

Üblicherweise feiern, tanzen und singen immer am ersten Kiliani-Dienstag bis zu 3.000 Senioren aus Stadt und Landkreis Würzburg im Kiliani-Festzelt. Weil das Volksfest dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfällt, haben sich die Macher des Würzburger Internet-Cafés "Von Senioren für Senioren" eine Alternative ausgedacht: Eine Videokonferenz mit einem bunten Programm, das zwar "kein Ersatz zum echten Seniorennachmittag" sein könne, so einer der Organisatoren, Herbert Schmidt. Aber immerhin sei das Internet-Angebot "eine Einladung an alle und ein Zeichen, dass wir Senioren noch da sind und zusammenkommen wollen – dieses Mal zu Kiliani eben im Internet."

Videokonferenz mit Musik und Unterhaltung

Für den virtuellen Seniorennachmittag steuern die Musiker der Gruppe "Die Rossinis", die auch für die ursprünglich geplante Feier im Festzelt gebucht waren, ein eigens aufgezeichnetes Musikprogramm bei. Außerdem hat die Musikkapelle Winterhausen das Frankenlied in einer "Quarantäne-Version" eingespielt. Wortbeiträge liefern zum einen Kabarettisten wie der aus "Fastnacht in Franken" bekannte Oti Schmelzer aus Oberschwappach (Lkr. Haßberge) sowie Kommunalpolitiker wie der Würzburger Landrat Thomas Eberth (CSU). Die kostenlose Teilnahme an dem Angebot läuft über die Software "Zoom", weitere Infos gibt es auf der Seite des Würzburger Netzwerks zur Förderung der Medienkompetenz unter "wuenet.org".

Hilfreich im Kampf gegen Vereinsamung von Senioren

Der Kiliani-Seniorennachmittag im Internet ist eine Spezialausgabe des virtuellen Würzburger Seniorenstammtischs, der seit dem 17. März 2020 regelmäßig im Internet zusammenkommt. Die Initiatoren wollten mit dem Beginn der Corona-Pandemie eine Plattform zum Austausch schaffen, um der Vereinsamung von Senioren entgegenzuwirken. Seit Mitte März haben die Macher wie Herbert Schmidt, selbst 83 Jahre alt, zahlreiche virtuelle Treffen durchgeführt, unter anderem mit Online-Lesungen von Autoren oder besonderen Thementagen wie etwa zum Thema "Enkeltrick". Oft werde bei den virtuellen Treffen aber "auch einfach nur geschwätzt und herumgeblödelt wie eben an einem echten Stammtisch", so Herbert Schmidt.

Fehlende Unterstützung beim Umgang mit dem Computer

Seit März habe der Stammtisch im Netz etwa 800 Besuche verzeichnet. Meistens seien die Besucher aber noch Stammpublikum. Zum "harten Kern" gehörten rund 30 Senioren aus Würzburg, aber auch Interessierte von Flensburg bis Freiburg. Generell habe der Zuspruch an dem Angebot "noch Luft nach oben", so Schmidt. Der 83-Jährige, der seit 20 Jahren in Kursen Altersgenossen an Computerthemen heranführt, hofft, dass durch den Kiliani-Nachmittag mehr Senioren für das Angebot gewonnen werden. Generell sei die Hemmschwelle bei vielen Senioren derzeit noch zu groß, so Schmidt. Häufig scheitere eine Teilnahme auch an veralteter Technik oder fehlender Unterstützung beim Umgang mit dem Computer.

