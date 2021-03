Virtueller Fußball: SpVgg Bayreuth steigt in E-Sport ein

Fußball-Regionalligist SpVgg Bayreuth steigt in den E-Sport ein. Wie der Verein mitteilt, gehe man in der nächste Woche startenden Saison mit einer 18-Mann starken Mannschaft an den Start. Gespielt wird in der noch wenig verbreiteten Pro-Clubs-Variante des Computerspiels FIFA 21. Dabei spielen online elf Spieler einer Mannschaft gegen elf Spieler einer anderen Mannschaft ein virtuelles Fußballspiel.

"Das erfordert nicht nur immenses fußballerisches Verständnis, sondern ebenfalls eine Menge Abstimmung." Senad Mecavica, Social-Media-Verantwortlicher der SpVgg Bayreuth

Die Spiele werden live im Internet übertragen, auch einen Kommentator soll es geben, so Jan Bauermeister, einer der Verantwortlichen für das Projekt E-Sports bei der SpVgg Bayreuth. Die Bayreuther gehen demnach in ihrer ersten Saison bereits in der 1. Liga an den Start. Möglich sei der Einstieg dort, weil es sich bei der Mannschaft um eine bereits etablierte handle, die zuvor für Eintracht Bamberg ins Rennen gegangen war und die der SpVgg Bayreuth angeboten worden sei. Die Spieler stammten aus allen Teilen Deutschlands und würden helfen, den Namen des Vereins bundesweit bekannt zu machen, so Bauermeister.

SpVgg Bayreuth spielt gegen Fenerbahçe Istanbul

So habe sich die Mannschaft auch bereits für die Champions League qualifiziert, weswegen es in der neuen Saison neben Gegnern wie Hansa Rostock und dem SV Meppen auch gegen international bekannte Vereine wie Fenerbahçe Istanbul gehe. Das erste Spiel soll am nächsten Donnerstag ausgetragen werden. Gegen welche Mannschaft es zum Saisonstart geht, entscheide sich erst am Wochenende, so Bauermeister. Der Link zum Livestream werde über die Internetseite des Vereins sowie über einen eigens dafür gegründeten Instagram-Kanal bekanntgegeben.

SpVgg Bayreuth will weiter im E-Sport aktiv werden

Ziel des Projektes sei es, den Verein über das zukunftsträchtige Feld E-Sports national wie international bekannt zu machen, so Bauermeister. Künftig will der Verein auch in anderen Varianten des E-Sports antreten, darunter auch in der bekannteren mit nur einem Spieler. Die SpVgg Bayreuth will so für E-Sports-Begeisterte in der Region zur ersten Adresse werden. Im Sommer soll darüber diskutiert werden, ob sich in dem Verein eine eigene Abteilung für E-Sports gründet.