Virtueller Faschingsauftakt in Ruhstorf an der Rott

Faschingsauftakt auch bei den Gaudianern in Ruhstorf an der Rott (Lkr. Passau), einem der größten Faschingsvereine in Ostbayern. Allerdings ist wegen Corona in diesem Jahr nur ein virtuelles Event via Livestream geplant.

Virtueller Faschingsauftakt

Die über 500 Vereinsmitglieder können am Computer beziehungsweise Laptop unter dem gleichnamigen Link "Faschingsluft" schnuppern und eineinhalb Stunden lang die närrische Zeit zumindest etwas genießen, sagte Vereinspräsident Michael Hirsch dem BR. Auf dem Programm stünden diverse Reden und Grußworte, Einspieler und Videos von und über Ruhstorfer Faschings-Protagonisten. Der virtuelle Fasching verfolge zwei Ziele: Zum einen wollen die Gaudianer den Faschingsauftakt zum 11.11. nicht ganz ohne Aktivitäten verstreichen zu lassen. Zum anderen will der Verein im Gespräch bleiben. Hirsch: "Uns geht es wie anderen Vereinen in Corona-Zeiten: Man muss sich zeigen, damit die Leute wissen, dass wir noch da sind."

Der Faschingsauftakt in Ruhstorf fällt heuer corona-bedingt zum ersten Mal in der über 50-jährigen Geschichte der Gaudianer aus. Normalerweise treten am 11. November die Prinzenpaare und Gardemädchen in der Niederbayernhalle auf.