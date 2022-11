Virtuelle Zeitreise zu NS-Kriegsverbrecherprozessen in Nürnberg

Der lange Kasten hoch über den Kronleuchtern an der Decke fällt kaum auf. In ihm versteckt sich eine halbtransparente Leinwand. Wenn sie nach untern gerollt wird, beginnt die virtuelle Zeitreise im Saal 600 des Nürnberger Justizpalastes. Eine Multimedia-Installation mit Ton-, Foto- und Filmaufnahmen lässt die Besucherinnen und Besucher des Memoriums Nürnberger Prozesse in die historischen Ereignisse eintauchen.

Zum Hintergrund: "Das Memorium Nürnberger Prozesse"

Protagonisten auf der Leinwand

Vor ihren Augen entsteht eine virtuelle Rekonstruktion des Gerichtssaals, wie er in den Jahren 1945 und 1946 ausgesehen hat, als dort der Hauptkriegsverbrecherprozess lief. Die Protagonisten tauchen auf, die Richter, die Angeklagten, die Zeugen, die Weltpresse. Die Leinwand spannt sich über die gesamte Höhe und Breite des Saals, sie ist über zehn Meter breit und sieben Meter hoch. Eine zweite Leinwand an der Rückseite des Saals ergänzt die Dramaturgie der projizierten Bilder.

Aktuelle Bezüge

Bei der Installation geht es nicht nur um die Nürnberger Prozesse. Die etwa zehnminütige Schau greift auch den aktuellen Kampf gegen Kriegsverbrechen, Menschenrechtsverletzungen und die Menschrechtstribunale in Den Haag zu den Konflikten in Jugoslawien und Ruanda auf.

Fast zwei Jahre ist es her, dass im Schwurgerichtssaal 600 im Nürnberger Justizpalast der letzte Prozess stattfand. Seitdem wird daran gearbeitet, das "wichtigste Objekt der Ausstellung für die Besucher zu erschließen", sagt Thomas Eser, der Direktor der städtischen Museen. Denn aktuell sieht der Saal ganz anders aus als zu Zeiten der Nürnberger Prozesse.

Multimediaschau mehrmals am Tag

Ein Rückbau in den Zustand nach dem Zweiten Weltkrieg sei nie geplant gewesen, sagt Nürnbergs Kulturbürgermeisterin Julia Lehner (CSU) bei der Vorstellung der Installation. Deshalb soll die multimediale Installation den Besucherinnen und Besuchern nun einen Eindruck von den Veränderungen vermitteln. Die Multimediaschau ist Teil der Dauerausstellung. Sie wird in regelmäßigen Abständen mehrmals am Tag gezeigt. Fast die Hälfte der Kosten von 800.000 Euro trägt der Freistaat, so Lehner.