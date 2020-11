Virtuelle Welten im Pflegeheim

Tore am Zaubertisch schießen

In dem angegliederten Pflegepraxiszentrum (PPZ) werden noch weitere digitale Anwendungen und Zukunftstechnologien erprobt wie ein Zaubertisch, die sogenannte Tovertafel. Mit Hilfe eines Projektors werden verschiedene Spielszenarien auf einen Tisch geworfen, ob Fußballspiel, Memory oder ein Musikspiel. Die Spieler können das Geschehen allein durch ihre Handbewegungen steuern. Am besten gefällt Annette Damm die Suche nach einem Marienkäfer, der sich unter buntem Laub versteckt. Mit der Hand wirbelt die 73-Jährige die Blätter durcheinander, bis der kleine rote Käfer hervorkommt und auf ihre Hand fliegt. Sie strahlt. "In der Tagespflege erleben wir, dass auch in sich gekehrte Menschen beim Spiel mit der Tovertafel plötzlich aktiv werden. Beispielsweise schießt ein älterer, sonst eher stiller Mann beim virtuellen Fußballspiel immer begeistert Tore", erzählt Tanja Dittrich, Pflegefachkraft im PPZ.

Roboter als Zukunftsszenario?

Technische und digitale Neuerungen können vor allem die medizinische Pflege erleichtern. So gibt es beispielsweise Steuerungssysteme für die Lagerung von bettlägerigen Menschen und Sensoren gegen Dehydrierung. Einen Roboter, der die Pflege übernimmt, wird es aber nicht geben, glaubt Michael Pflügner, Werkleiter der städtischen Einrichtungen des Nürnberg Stift. Denn die Pflege sei eine analoge Beziehung, die von der Menschlichkeit getragen werde. "In unserem Pflegepraxiszentrum findet daher der Abwägungsprozess zwischen Vor- und Nachteilen neuer Technologien in der Pflege statt: Wo nützen sie und wo gibt es ethische und medizinische Bedenken? Das ist wichtig, damit beispielsweise digitale Anwendungen weder verteufelt noch unreflektiert eingesetzt werden", sagt er.

Stolz und Teilhabe

Beim Einsatz der VR-Brille im Nürnberger Sebastiansspital ist immer eine Pflegekraft dabei und es wird vorher abgewogen, ob die virtuelle Welt einen Menschen mit Demenz noch zusätzlich verwirren könnte. Doch grundsätzlich findet Marlene Klemm, die Leiterin des PPZ, dass es wichtig sei, ältere Menschen am technischen Fortschritt teilhaben zu lassen. So würden die Bewohner ihren Enkeln manchmal stolz erzählen, dass sie mit einer VR-Brille gespielt haben. Die 88-jährige Iris Nägele wirkt nach ihrem virtuellen Besuch auf dem Jahrmarkt recht zufrieden, aber auch ein bisschen erschöpft. Es ist für sie eine schöne Abwechslung gewesen.