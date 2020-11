Virtuelle Weihnachtsmärkte, Nikolausbesuche und Adventskalender

Was Corona-bedingt heuer nicht auf dem Stadtplatz in Traunstein funktioniert, muss irgendwie anders gehen. Der Organisator des Christkindlmarkts hat den Adventsmarkt ins Internet verlegt. Zusammen mit der Stadt Traunstein hat er ein virtuelles Programm und einen Online-Verkauf der Kleinkunstbetriebe aus der Region auf die Beine gestellt.

Traunsteiner Christkindlmarkt dahoam

Der Unternehmer Erwin Mertl verkauft selbst Christbaumkugeln und Kerzen und hat für jeden weiteren Aussteller auf dem Christkindlmarkt ein Profil auf der Website angelegt. Auf der Internetseite christkindlmarktdahoam.de können Kunden mit den Verkäufern in Kontakt treten, Bestellungen tätigen und nach Vereinbarung die Ware direkt beim Betrieb vor Ort abholen. Die Stadt Traunstein will so ermöglichen, dass den Ausstellern ihr wichtiges Weihnachtsgeschäft nicht komplett wegbricht.

Zum Auftakt des Programms am 27. November gibt es den Prolog des Traunsteiner Christkindls. "Das geht jedem unter die Haut, ob Groß oder Klein", sagt Mertl. Ob das virtuell auch funktioniert? Der Organisator wagt den Versuch, trotz Corona eine schöne Adventsstimmung nach Hause zu bringen.

Virtuelles Kulturprogramm inklusive Nikolaus-Besuch

Zudem gibt es eine Art Video-Adventskalender auf der Facebook-Seite des Traunsteiner Christkindlmarkts. Dort sollen lokale Musiker auftreten, ein anderes Mal gibt es eine lustige Weihnachtsgeschichte. Am 5. Dezember dann das Highlight des ganzen Programms: der heilige Nikolaus mit seinem Krampus. Der sei auch bisher die zentrale Veranstaltung auf dem Christkindlmarkt, so Mertl.