"Virtuelle Entführung": Chinesin wird Opfer von Trickbetrug

Eine 22-jährige, chinesische Studentin ist Opfer einer perfiden und bisher kaum bekannten Betrugsmasche, einer sogenannten "virtuellen Entführung", geworden. Im Zuge der Aufklärung kam es dabei auch zum Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK). Das berichtete heute das Münchner Polizeipräsidium.

Falsche chinesische Polizisten fordern 200.000 Euro

Die chinesische Sprachen-Studentin, die an einer Münchner Hochschule studiert, war vor rund zwei Wochen von vermeintlichen Polizisten und einem Staatsanwalt aus China kontaktiert worden. Ihr chinesisches Bankkonto sei in ein Geldwäsche-Verfahren verwickelt. Deshalb solle sie 1,3 Millionen chinesische Yuan, umgerechnet rund 200.000 Euro an die chinesischen Sicherheitsbehörden überweisen.

Isolation - "aus Sicherheitsgründen"

Zudem sei es wichtig, dass sie sich aus Sicherheitsgründen für die Dauer des Verfahrens von der Außenwelt isoliere. Die Studentin verließ daraufhin unter dem Vorwand, verreisen zu müssen, ihre Wohngemeinschaft in München und mietete sich in einem Hotel ein. Zudem überwies sie rund 37.000 Euro an die Täter.

Vortäuschung der eigenen Entführung

Nachdem sie nicht über das restliche Geld verfügte, rieten ihr die vermeintlichen Polizisten aus China, Kontakt zu ihren in China lebenden Eltern aufzunehmen. Wichtig sei dabei jedoch, dass sie nicht über die wahren Hintergründe spreche, sondern stattdessen eine Entführung vortäuschen solle. Dies machte die Studentin mittels eines Messengerdienstes, über den sie ihren Eltern eine Entführung durch die italienische Mafia vortäuschte.

Münchner Polizei rückt mit SEK aus

Die Eltern der Studentin aus der chinesischen Provinz Liaoning verständigten daraufhin die chinesische Polizei und auch die Münchner Hochschule der 22-Jährigen. Daraufhin meldeten sich am vergangenen Freitag zwei Hochschulmitarbeiter bei der Polizei und schilderten den Sachverhalt. Nachdem auch die deutschen Beamten zunächst von einer Entführung ausgehen mussten, nahm das zuständige Kommissariat 11 der Münchner Kriminalpolizei die weiteren Ermittlungen auf. Bereits am Abend konnte die Studentin in einem Hotel in der Nähe des Münchner Hauptbahnhofs ausfindig gemacht werden. Für das Aufsuchen der jungen Frau wurde auch ein Spezialeinsatzkommando hinzugezogen, da die Polizei noch immer von einer Entführung ausgehen musste. Die Beamten trafen die Studentin jedoch alleine im Hotelzimmer an. Die weiteren Ermittlungen sowie die Schilderungen der 22-Jährigen ergaben schließlich, dass es sich nicht um eine Entführung, sondern um einen Trickbetrug handelte.

Ermittlungen dauern noch an

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an. Es sei aktuell auch noch unklar, ob die Täter aus China operierten. Die Studentin erwartet nach derzeitigem Sachstand kein Verfahren wegen des Vortäuschens einer Straftat. Aktuell werde sie von der Staatsanwaltschaft nur als Zeugin geführt.

Betrugsmasche in Deutschland noch kaum bekannt

Laut der Münchner Polizei ist es der erste Fall des Phänomens "Virtuelle Entführung" in München. Auch im gesamten Bundesgebiet habe es bisher nur wenige Fälle gegeben. Schwerpunkt der Betrugsmasche, die sich gezielt an chinesische Studenten richte, sei in den vergangenen Jahren vor allem Australien, Neuseeland und Kanada gewesen.