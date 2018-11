Virtuelle Aussichtstürme zeigen Landkreis Schwandorf von oben

Große Seen, viel Wald, alte Burgen: Der Landkreis Schwandorf zeigt seine Reize jetzt auf interaktiven 360-Grad-Panoramen. Die hochauflösenden Rundum-Aufnahmen wurden mit Drohnen gemacht. Zu sehen sind unter anderem der Steinberger und der Murner See, die Höllohe, die Burgruine Murach sowie die Städte Schwandorf, Burglengenfeld und Nabburg.

Links zu Sehenswürdigkeiten

In den Panoramen kann man markante Punkte und Sehenswürdigkeiten anklicken und mehr erfahren. Auch die anderen virtuellen Aussichtstürme sind im Bild verlinkt. So kann man quasi in der Luft über den Landkreis Schwandorf navigieren. Die Qualität der Aufnahmen ist so hoch, dass man auch näher hinzoomen kann, um Details zu betrachten.

Link: Die virtuellen Aussichtstürme im Landkreis Schwandorf

Weitere virtuelle Aussichtstürme geplant

Das Projekt wurde mit einer Firma aus dem Landkreis realisiert: Snapshot Film aus Schwarzenfeld ist unter anderem auf Luftaufnahmen spezialisiert. Die virtuellen Aussichtstürme sind der Firma zufolge weltweit einmalig. Der Landkreis Schwandorf hat zunächst 12 solcher Panoramen für jeweils 800 Euro erstellen lassen, dazu kommen monatliche Kosten in Höhe von rund 400 Euro.

Im kommenden Jahr sollen weitere Aussichtstürme folgen. Der Ausschuss für Kreisentwicklung, Umweltschutz und Touristik des Schwandorfer Kreistags will langfristig in jeder Gemeinde im Landkreis einen virtuellen Aussichtsturm errichten.