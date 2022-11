Virtuell Brände löschen an der Feuerwehrschule in Würzburg

Bayerns Innenminister Joachim Hermann hat gemeinsam mit Digitalministerin Judith Gerlach am Montag (7.11.22) an der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg die neue virtuelle Trainingsanlage zur Bekämpfung von Bränden im Innenbereich vorgestellt. Damit können die Feuerwehrleute ab sofort realitätsnahe Szenarien mit einer Virtual-Reality-Brille durchspielen. "Das virtuelle Training ist die optimale Ergänzung zur praktischen Ausbildung im Brandübungshaus", erklärte Michael Bräuer, stellvertretender Leiter der Staatlichen Feuerwehrschule in Würzburg. 260.000 Euro hat das Projekt laut Digitalministerin Judith Gerlach gekostet - eine Investition in die Zukunft, wie sie betonte: "Technologien, die die Realität erweitern, können gerade im Bereich der Aus- und Fortbildung eine große Bereicherung."

Programm soll bayernweit ausgerollt werden

Es gibt in Bayern drei Staatliche Feuerwehrschulen: Würzburg, Regensburg und Geretsried. Das Digitalprojekt wurde jetzt zunächst nur an der Würzburger Schule gestartet. "Irgendwo muss man anfangen. Aber Ziel ist es natürlich, dass das Programm bayernweit ausgerollt wird und alle Feuerwehren Zugriff darauf haben", so die Digitalministerin. Innenminister Joachim Hermann ergänzte: "In den kommenden Jahren wollen wir auch die Landkreise und kreisfreien Städte mit einer solchen Trainingsanlage ausstatten." Dafür wolle der Freistaat insgesamt nochmal mehr als 650.000 Euro zur Verfügung stellen. Laut Innenministerium habe die Staatsregierung seit 2011 mehr als 90 Millionen Euro für Baumaßnahmen an den drei Feuerwehrschulen investiert. Das sei eine "lohnende Investition" in die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, wie auch der Feuerwehrleute selbst, betonte Innenminister Hermann. Die Zahl der Stellen an Feuerwehrschulen habe sich seit 2010 verdoppelt - von 3.000 auf aktuell mehr als 6.000.

Drei Szenarien werden virtuell geübt

Bei der Virtual-Reality-Technik erzeugen Computer eine virtuelle Umgebung, um realistische Szenen nachzustellen. Mit Hilfe von Headsets und moderner Technologie können die Anwender in bestimmte Situationen versetzt werden. Diese Technik wird beispielsweise in Freizeitparks bei Achterbahnfahrten eingesetzt, aber auch bei der Polizei, um Tatorte zu konstruieren. Im virtuellen Training der Feuewehr Würzburg gibt es aktuell drei zu übende Szenarien, bei denen jeweils Brände in unterschiedlicher Intensität gelöscht werden können, demnach trainiere der Strahlrohrführer (der Feuerwehrmann/ die Feuerwehrfrau) verschiedene Herangehensweisen. Der Ablauf wird vom Programm aufgezeichnet und der Strahlrohrführer kann sich im Anschluss selbst im simulierten Einsatz beobachten und analysieren.

Mit Material von dpa