Virologin rechnet mit massivem Inzidenz-Anstieg im Herbst

Die Münchner Virologin Ulrike Protzer macht die Verbreitung der sogenannten Delta-Variante dafür verantwortlich, dass die Inzidenzzahl derzeit trotz einer Impfquote von 54 Prozent schneller steigt, als vor einem Jahr. Die Delta-Variante treibe die Corona-Inzidenzen massiv nach oben, sagte die Virologin an der TU München im Interview mit dem BR. Für den Herbst rechnet die Virologin deshalb mit einem "deutlichen Anstieg der Infektionszahlen".

Protzer: Krankenhausbelastung wird steigen

Auch die Krankenhausbelastung wird Protzers Meinung nach dann wieder deutlich steigen. Das liege daran, dass die Impfquote noch nicht hoch genug sei. Als Beispiel nannte sie die USA mit einer noch relativ niedrigen, und England oder Israel mit relativ hohen Impfquoten. In den USA steige die Krankenhausbelastung kontinuierlich an, in England und Israel sinke diese bereits wieder.

Als positiv wertete Protzer, dass trotz vieler Ansteckungen die Krankenhausbelastung "noch sehr gering" sei. Das liege daran, dass "die Hauptgefährdeten bereits geimpft" seien. Derzeit steckten sich vor allem Jüngere mit Corona an. Diese Gruppe habe "kein großes Risiko auf einen schweren Krankheitsverlauf".

Positiv Getestete meist nicht geimpft

Zur Frage nach positiv getesteten Geimpften betonte Protzer, diese würden aber nicht krank. Zu über 90 Prozent seien diejenigen, die sich ansteckten, tatsächlich ungeimpft. Das belegten auch Zahlen aus den USA und England, wo 95 Prozent derer, die bei einer Ansteckung symptomatisch würden und ins Krankenhaus kämen, nicht geimpft seien.

Diffuses Infektionsgeschehen

Dass deutsche Gesundheitsämter melden, sie könnten derzeit die Infektionsketten bei einer durchschnittlichen Inzidenz von 20 nicht mehr nachverfolgen, erklärte Protzer mit einem möglicherweise diffusen Infektionsgeschehen. "Personell sollte es eigentlich möglich sein, dass die Gesundheitsämter bis zu einer Inzidenz von 35 noch nachverfolgen können." Bei diffusen Infektionsgeschehen sei häufig unklar, wo die Infektionsquelle liege.