Virologin Protzer: Inzidenzwerte allein nicht aussagekräftig

Die Münchner Virologin Urike Protzer hält die 7-Tage-Inzidenz für nicht aussagekräftig genug, um das Pandemiegeschehen angemessen zu beurteilen. In der BR24 Rundschau sagte sie am Abend: "Was wir verhindern wollen, ist, dass viele Menschen krank werden. Da ist es einfach hilfreich, wenn man schaut, wie viele Menschen müssen denn mit Covid 19 ins Krankenhaus."

In eine neue Berechnung der Corona-Lage müssten Protzer zufolge sowohl die Inzidenzwerte als auch die Belegungszahlen mit Covid-Patienten in den Kliniken einfließen. "Dann hätte man einen guten Überblick über das, was an Krankheitsgeschehen passiert und über das, was an Infektionsgeschehen unterwegs ist."

Bisher deutlich zu wenig Geimpfte

Die aktuelle Impfquote von 42 Prozent bezeichnete die Virologin als zu gering. Um eine Virusausbreitung aufzuhalten bräuchte es deutlich über 60 Prozent, idealerweise über 80 Prozent. "Da sind wir noch weit davon entfernt."

Entsetzt zeigte sich auch die Virologin über die Bilder aus London von der EM mit Zehntausenden Menschen im Stadion. "Das Erschreckendste ist, dass da nur monetäre Motive dahinterstehen."