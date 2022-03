Virologe Keppler: "Deutschland ist ein großer Hotspot"

Angesichts des neuen Infektionsschutzgesetzes warnte der Virologe Oliver Keppler am Freitagabend bei BR24 TV vor einer Durchseuchung der Bevölkerung. Etwa 300 Menschen in Deutschland stürben pro Tag, dazu kämen Tausende neue Long-Covid-Fälle. Das Gesundheitssystem sei zwar nicht überlastet, aber "chronisch belastet", so Keppler. Deutschland sei ein großer Hotspot.

Der Virologe hätte sich mehr Maßnahmen gewünscht

Das neue bundesweite Infektionsschutzgesetz ist mit der Mehrheit der Ampelkoalition beschlossen worden. Die Übergangsfristen für die Bundesländer enden am 2. April. Dass dann auch flächendeckend die Maskenpflicht in Innenräumen fällt, hält Keppler für fahrlässig.

Der Virologe von der Ludwig-Maximilians-Universität München wies darauf hin, dass Masken in Innenräumen und Schulen ein hoher Fremd- und Eigenschutz seien. Hier müsse die Gesellschaft Verantwortung übernehmen, um Vulnerable zu schützen. Keppler sagte, er hätte sich im Infektionsschutzgesetz auch ein "größeres Repertoire weiterer Maßnahmen" gewünscht.

Keppler: Pandemie lässt sich nicht wegreden

Die Sehnsucht nach mehr Normalität sei verständlich, sagte Keppler, "aber man kann eine Pandemie, die hochaktiv ist, nicht wegreden". Aktuell werde die Corona-Welle befeuert durch die BA.2-Variante des Omikronvirus und die bevorstehenden Öffnungen. Der Virologe geht davon aus, dass sich das auch in den Sommer hineinziehe. Um in einen besseren Herbst zu gehen, brauche es eine Balance in der Gesellschaft "zwischen vernünftigen und angemessenen, aber einheitlichen Infektionspräventionsmaßnahmen und mehr Impfquote".

Eine Impfung schütze bei der Omikron-Variante zwar nicht sehr gut vor einer Infektion, aber vor schweren Verläufen und nach derzeitiger Studienlage auch vor Long Covid, betonte Keppler. "Insofern muss das Ziel sein, eine hohe Impfrate in unserer Gesellschaft zu haben."

Dänemark ohne Maskenpflicht: Todesrate steigt

In Dänemark sehe man, wohin eine zu frühe Aufhebung der Coronamaßnahmen wie der Maskenpflicht seit 1. Februar geführt habe: Trotz höherer Impfquote als hierzulande sei bei den Dänen die Todesrate nun so hoch wie nie zuvor – "das würde bei uns täglichen Todesraten von etwa 700 Menschen entsprechen. Wollen wir das?", fragte Keppler in BR24 Radio. "Bei Gottesdiensten und anderen Indoorveranstaltungen würde ich klar dafür plädieren, dass die Maskenpflicht bestehen bleibt." Zumal jetzt wieder die volle Platzkapazität ausgeschöpft werden dürfe und ab 2. April keine Masken mehr erforderlich seien.

Zweifel an freiwilligem Masketragen

Ein Fortbestehen der Maskenpflicht können die Länder nach dem novellierten Bundesgesetz flächendeckend jetzt nur noch in Krankenhäusern, Dialyse- und Pflegeeinrichtungen, Gemeinschaftsunterkünften für Asylbewerber und dem Öffentlichen Personennahverkehr verfügen. Im Fernverkehr hat dies die Bundesregierung schon veranlasst.

Doch beim Einkaufen wie auch sonst in Innenräumen ist die Maske spätestens ab 2. April freiwillig. Für Virologe Keppler ist die sechste Corona-Welle dann aber noch längst nicht vorbei. Man müsse durch sein Maske-Tragen vor allem diejenigen zum Beispiel beim Einkaufen schützen, bei denen die Impfung weniger wirke oder die aus medizinischen Gründen (wie Asthma-Patienten) kaum selbst Maske tragen könnten: Das seien hierzulande "ja Millionen Menschen", so Keppler.

Pooltest-Ergebnisse in Schulen oft zu spät

Dass für Grundschülerinnen und Grundschüler in Bayern bereits ab kommenden Montag die Maskenpflicht am Sitzplatz aufgehoben wird, kann der Münchner Virologe nicht nachvollziehen. Auch wenn dies Bayerns Kultusminister Michael Piazolo (FW) mit den zweimal wöchentlich stattfindenden PCR-Pooltests als Sicherheitsnetz begründet habe: Wenn ein coronapositives Kind in der Regel erst am Abend ermittelt werden könne, habe es seine Mitschülerinnen und Mitschüler dann womöglich längst angesteckt, so Keppler.

In Australien habe man jüngst nachgewiesen, dass ohne Maske schon ein kurzer Kontakt zu Infizierten beim Einkaufen für eine Ansteckung ausreiche. Die Maskenpflicht in Innenräumen gehöre zum Basisschutz vor Corona, so Keppler. Doch das neue Bundesinfektionsschutzgesetz sieht dies – bis auf die oben genannten Ausnahmen – nicht vor. Erst wenn die jeweiligen Länderparlamente eine Region zum Hotspot erklären, kann die Maskenpflicht hier wieder eingeführt werden.