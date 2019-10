Virales Video: "Biber-Helden" überrascht von Internet-Ruhm

Über Nacht prominent geworden: Die fünf Freunde, die einem Biber in Deggendorf beim Holztransport über die Straße geholfen und ein Video davon online gestellt haben, sind sehr überrascht von den Reaktionen. "Es war eigentlich ein privates Video, sollte nur unter Freunden verbreitet werden. Aber dann wurde es immer weiter geteilt und erhielt auf Facebook bereits rund 40.000 Likes", sagt Beifahrer Maximilian Ertl dem BR.

Biber vor Autos geschützt

Die fünf waren in der Nacht auf Samstag auf dem Heimweg von einer Feier. Auf Höhe des Deggendorfer Eisstadions lief dann direkt vor ihrem Auto ein Biber über die Straße. Das Nagetier war extrem langsam unterwegs, denn es hatte einen schweren Ast für seinen Damm im Schlepptau. Weil sie Angst hatten, dass andere Verkehrsteilnehmer den Biber übersehen könnten, stoppten sie, Alexander Oswald stieg aus und hob den langen Ast am hinteren Ende an. So half er dem Nagetier über die Straße - sehr zur Belustigung seiner Freunde im Auto.

Telefone stehen nicht mehr still

"Seit der Anfrage vom Bayerischen Rundfunk gestern stehen die Telefone nicht mehr still. Das Video geht auch durch alle anderen Medien. Es ist ein toller Erfolg, auch im Freundeskreis", erzählt Maximilian Ertl weiter. "Aber im Endeffekt sieht man daran, wie es Promis ergeht, wenn sie im Rampenlicht stehen. Das hätten wir uns vorher nie vorstellen können, welche Kreise so etwas ziehen kann, und in welcher Geschwindigkeit."